Sernik wielkanocny z wiaderka – jaki rodzaj najlepiej przygotować?

Sernik przygotowywany jest na różne sposoby. Korzystając z sera twarogowego oferowanego w wiaderkach warto przyjrzeć się jego konsystencji oraz stopniu rozdrobnienia. Idealnie sprawdzi się do wielkanocnych serników na zimno przy rzadszej teksturze, natomiast gęsty i kremowy najlepiej wykorzystać do pieczonych serników bez spodu. Zobacz nasze sprawdzone przepisy na serniki przyrządzane z twarogu z wiaderka!

Sernik wielkanocny z wiaderka z brzoskwiniami

Oto składniki na sernik z brzoskwiniami z wiaderka:

ser twarogowy z wiaderka (500g)

brzoskwinie w puszce

4 jajka

pół szklanki cukru brązowego

szklanka cukru pudru

2 budynie waniliowe

1,5 szklanki mąki pszennej

¾ kostki masła

szczypta soli

szczypta cynamonu

Jak zrobić sernik wielkanocny z brzoskwiniami z wiaderka?

Ser twarogowy dokładnie miksujemy ręcznie lub za pomocą miksera. Następnie dodajemy 2 budynie waniliowe do masy. Dwa jajka ubijamy na sztywną masę i dodajemy do sera stopniowo. W osobnej misce przygotowujemy spód na bazie mąki, masła, cynamonu i cukru. Wszystkie składniki dokładnie ugniatamy i formujemy w zgrabną kulę. Do masy twarogowej dodajemy pokrojone w kostkę brzoskwinie i cukier puder. Formę na sernik wykładamy papierem do pieczenia i nakładamy spód. Dokładnie rozbijamy palcami. Na koniec wylewamy masę twarogową. Wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza na 60 minut. Po tym czasie schładzamy sernik i podajemy oprószony cukrem pudrem.

Sernik wielkanocny na zimno z wiaderka

Oto składniki na sernik wielkanocny na zimno z wiaderka:

ser twarogowy z wiaderka (300 g)

3 łyżki kakao

2 żółtka

paczka herbatników maślanych

dżem owocowy według uznania

tabliczka czekolady

¼ kostki masła

Jak zrobić sernik wielkanocny na zimno z wiaderka?

Ser twarogowy dokładnie miksujemy z kakao. Wbijamy dwa żółtka. Blachę do pieczenia wykładamy papierem i folią aluminiową. Nakładamy pierwszą porcję herbatników i smarujemy masą kakaową. Następnie przykrywamy kolejną warstwą ciastek i smarujemy grubą warstwą dżemu owocowego lub twardej marmolady wieloowocowej. Boki herbatników łączymy ze sobą tworząc chatkę. Na koniec polewamy wcześniej przygotowana polewą na bazie czekolady i rozpuszczonego masła. Polewamy z wierzchu, dokładnie obtaczając herbatniki. Do tego przepisu możemy wykorzystać również białą czekoladę, jeżeli chcemy uzyskać lepszy efekt. Odstawiamy na 2 godziny do ścięcia masy.

Sernik wielkanocny bez spodu z wiaderka

Oto składniki na sernik wielkanocny bez spodu z wiaderka:

ser twarogowy z wiaderka (600 g)

6 jajek

szczypta soli

szczypta cynamonu

¾ szklanki cukru

sok z połowy cytryny

2 budynie waniliowe

2 łyżki mąki

Jak zrobić sernik wielkanocny bez spodu z wiaderka?

Ser twarogowy z wiaderka dokładnie miksujemy razem z jajkami. Doprawiamy solą, cynamonem i cukrem. Całą masę wzmacniamy mąką, budyniem waniliowym i sokiem wyciśniętym z połowy cytryny. Masa serowa powinna być gęsta. Tortownicę lub blachę wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy całą masę. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni Celsjusza przez 60 minut. Po wyciągnięciu studzimy. Najlepiej studzić w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami, co da nam pewność, że sernik nie opadnie. Podajemy na wierzchu z dodatkiem dżemu owocowego lub oprószony cukrem pudrem.

