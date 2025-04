Ilość kalorii: 450

Czas przygotowania: 105 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

9 jajek,

1 kg mielonego twarogu,

szklanka cukru,

30 g cukru wanilinowego,

125 g masła,

2 łyżki mąki ziemniaczanej.

Na kajmak:

3/4 szklanki mleka,

3/4 szklanki cukru,

łyżeczka masła.

Przygotowanie:

Sernik wiedeński to cukierniczy klasyk. My proponujemy przygotowanie go z nietypowym dodatkiem - dzięki polewie z kajmaku jego smak będzie jeszcze bardziej wyrazisty.

Podstawą przepisu na sernik jest duża ilość jajek. Zwróć też uwagę na jakość sera, którego używasz do wypieków. Pamiętaj, że wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej.

Do miski wsyp cukier, cukier wanilinowy i dodaj jajka. Miksuj przez kilka minut, aż masa będzie jasna i puszysta. Masło rozpuść i umieść w drugiej misce. Zaczekaj, aż ostygnie. Dodaj do niego twaróg i mąkę ziemniaczaną, zmiksuj. Masę jajeczną połącz ostrożnie z twarogową. Formę o średnicy około 24-25 cm wyłóż papierem do pieczenia. Przelej do niej masę. Piecz przez godzinę w 180 stopniach C. W tym czasie przygotuj kajmak. Mleko i cukier umieść w rondelku. Mieszając gotuj, aż masa zabierze złocistego koloru. Uważaj, aby nie przypalić! Teraz kajmak zmiksuj z masłem. Sernik wiedeński posmaruj ciepłym kajmakiem. Odstaw do wystygnięcia.

