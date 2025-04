Sernik wiedeński przygotowywany na bazie dużej ilości jaj jest jednym z tradycyjnych wypieków, które obowiązkowo pojawiają się na świątecznym stole. Dodatek mąki ziemniaczanej oraz piany z białek sprawia, że jest puszysty i delikatny. Sprawdź nasze triki, by zawsze był idealny!

5 trików, aby sernik wiedeński był zawsze puszysty i nie opadał:

wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej

używajmy tyle jajek, ile jest w przepisie – inaczej powierzchnia i struktura sernika będzie podzielona i popękana

należy mieszać za pomocą miksera, do utworzenia gęstej i kremowej masy

nie należy pozostawiać sernika na dłużej w piekarniku, niż to potrzebne, by nie wysuszyć jego powierzchni

należy dokładnie schłodzić sernik, aby podczas krojenia nie rozwarstwiał się i nie łamał na mniejsze kawałki

Sernik wiedeński bez spodu

Oto składniki na sernik wiedeński bez spodu:

1 kg twarogu

300 g sera mascarpone

1,5 szklanki cukru

200 g masła

8 jaj

4 łyżki mąki ziemniaczanej

Jak zrobić sernik wiedeński bez spodu?

Twaróg mielimy trzykrotnie w maszynce do mielenia, jeżeli wcześniej był w kawałku. Dodajemy serek mascarpone oraz miękkie masło. Wszystkie składniki dokładnie miksujemy. Białka jaj ubijamy na sztywną i lśniącą pianę razem z cukrem. Stopniowo dodajemy po żółtku. Masę jajeczną łączymy z serową za pomocą szpatułki. Przesiewamy mąkę ziemniaczaną i łączymy z całością. Przelewamy do formy wypełnionej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nastawionego do 160 stopni Celsjusza na 70 minut.

Sernik wiedeński puszysty

Oto składniki na puszysty sernik wiedeński:

1 kg sera twarogowego z wiaderka

10 jaj

kostka masła

2 szklanki cukru pudru

2 budynie śmietankowe

Jak zrobić puszysty sernik wiedeński?

Twaróg mielimy trzykrotnie w maszynce do mielenia, jeżeli wcześniej był w kawałku. Dodajemy miękkie masło. Wszystkie składniki dokładnie miksujemy. Białka jaj ubijamy na sztywną i lśniącą pianę razem z cukrem. Stopniowo dodajemy po żółtku. Masę jajeczną łączymy z serową za pomocą szpatułki. Przesiewamy budynie i łączymy z całością. Przelewamy do formy wypełnionej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nastawionego do 160 stopni Celsjusza na 70 minut.

Sernik wiedeński bezglutenowy

Oto składniki na sernik wiedeński bezglutenowy:

1 kg twarogu

500g serka mascarpone

1,5 szklanki cukru

kostka masła

9 jaj

3 łyżki mąki ziemniaczanej

Jak zrobić bezglutenowy sernik wiedeński?

Twaróg mielimy trzykrotnie w maszynce do mielenia, jeżeli wcześniej był w kawałku. Dodajemy serek mascarpone oraz miękkie masło. Wszystkie składniki dokładnie miksujemy. Białka jaj ubijamy na sztywną i lśniącą pianę razem z cukrem. Stopniowo dodajemy po żółtku. Masę jajeczną łączymy z serową za pomocą szpatułki. Przesiewamy mąkę ziemniaczaną i łączymy z całością. Przelewamy do formy wypełnionej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nastawionego do 160 stopni Celsjusza na 70 minut.

