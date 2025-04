Wśród licznych przepisów na serniki, z pewnością wyróżnia się sernik wiedeński. Klasyczny, puszysty i aksamitny, powinien być przygotowany z trzykrotnie mielonego sera twarogowego. Możesz wzbogacić jego smak dodatkiem cynamonu lub owoców, a także polewą czekoladową. W klasycznej wersji ten wypiek nie ma kruchego spodu. Sernik wiedeński to jedno z najpopularniejszych ciast na Wielkanoc oraz Boże Narodzenie!

Oto składniki na sernik wiedeński według Kasi Bukowskiej:

1 kg sera twarogowego, najlepiej trzykrotnie zmielonego,

10 jajek,

300 g cukru pudru,

200 g masła,

3 łyżki mąki pszennej,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

ulubiony aromat do wypieków.

Jak zrobić sernik wiedeński? Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Przygotowania rozpocznij od dokładnego utarcia miękkiego masła z cukrem pudrem, aż powstanie jasna i puszysta masa. Wszystkie jajka wybij, oddzielając białka od żółtek. Ciągle miksując, do masy dodawaj pojedynczo wszystkie żółtka. Dodaj teraz aromat, np. pomarańczowy lub cytrynowy. Wszystko ponownie zmiksuj.

Do masła z żółtkami, dodawaj stopniowo biały ser, miksując partiami. Na koniec dodaj mąkę i ponownie wymieszaj całość. Masę odstaw na bok i czystymi końcówkami ubij 10 białek na sztywną pianę. W międzyczasie dodaj do nich cukier wanilinowy. Pianę przełóż łopatką do masy serowej i lekko wymieszaj. Przełóż sernik wiedeński do wysmarowanej masłem tortownicy. Piecz go w 170 stopniach przez 60-65 minut. Po upieczeniu zostaw go w uchylonym piekarniku, aż całkowicie wystygnie. Dzięki temu ciasto nie popęka ani nie opadnie. Wystudzony sernik wiedeński posyp cukrem pudrem lub oblej polewą czekoladową!

Możesz przygotować również sernik wiedeński w polewie kajmakowej. Oto składniki:

1 kg mielonego twarogu,

8 jajek,

1,5 szklanki cukru,

cukier wanilinowy,

400 ml kremówki,

4 łyżki mąki ziemniaczanej

Na kajmak:

3/4 szklanki mleka,

3/4 szklanki cukru,

łyżeczka masła.

Jak zrobić sernik wiedeński w kajmaku? Żółtka utrzyj z cukrem i cukrem wanilinowym na jasną, puszystą masę. Połącz je z twarogiem, śmietanką i mąką. Białka ubij w osobnym naczyniu na sztywną pianę. Dodaj je do masy serowej, bardzo delikatnie, ale jednocześnie dokładnie wymieszaj.

Masę serową przełóż do natłuszczonej i wysypanej tartą bułką tortownicy. Piecz przez mniej więcej 60 minut w temperaturze 180 stopni C, ostudź. Na polewę kajmakową mleko i cukier umieść w płaskim rondlu. Zagotuj, a potem gotuj do czasu, aż masa zrobi się gęsta i beżowa. Nie przestawaj mieszać, ponieważ kajmak łatwo może się przypalić. Teraz masę utrzyj z masłem. Ciepłą (ale nie gorącą!) masą posmaruj wierzch i boki sernika wiedeńskiego, zastudź.

