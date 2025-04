Sernik na zimno daje duże pole do popisu. Choćby dlatego, że do jego przygotowania nie potrzebujesz piekarnika! Możesz zaserwować go z owocami, z galaretką, z musem, z apetycznym sosem... Uważaj jednak, aby do sernika na zimno nie dodawać kiwi - ten owoc sprawia, że galaretka z pewnością nie zastygnie, a ciasto będzie płynąć. Najpopularniejsze rodzaje to sernik na zimno z truskawkami, sernik na zimno z serków homogenizowanych, sernik na zimno z twarogu, sernik na zimno z galaretką, a także sernik na zimno z brzoskwiniami. Sprawdź sama!

Przepis na sernik na zimno z serków homogenizowanych

Uwaga: w tym przepisie waniliowe serki homogenizowane możesz także zastąpić jogurtem. Do sernika na zimno wybierz ulubione owoce! Składniki to:

biszkopty na wyłożenie spodu,

700 g waniliowych serków homogenizowanych,

250 ml śmietany 36%,

7 łyżeczek żelatyny,

4 łyżki cukru pudru,

2 galaretki,

400 g dowolnych owoców, np. malin.

Okrągłą tortownicę o średnicy 25 cm wyłóż papierem do pieczenia. Na nim rozłóż biszkopty - ciasno, jeden obok drugiego. Żelatynę zalej wodą i odstaw na 10-12 minut, aby napęczniała. Potem podgrzej ją w kuchence mikrofalowej, aby ponownie się rozpuściła. Śmietanę ubij na sztywno, pod koniec dodając do niej cukier puder. Do masy dodaj partiami serki homogenizowane, nie przerywając miksowania. Na sam koniec dołącz żelatynę i zmiksuj.

Na rozłożonych biszkoptach ułóż umyte (i w razie potrzeby pokrojone) owoce. Zalej je masą serową. Gdy sernik na zimno stężeje, wierzch warto ozdobić galaretką. 2 galaretki rozpuść w 750 ml wody, poczekaj aż trochę wystygną. Wylej na wierzch ciasta, wstaw ponownie do lodówki do kolejnego stężenia.

Przepis na sernik na zimno z twarogu

Wolisz przygotować sernik na zimno z sera twarogowego? Oto składniki:

100 g herbatników,

50 g roztopionego masła,

1 kg twarogu,

1 szklanka cukru pudru,

200 ml śmietany 36%,

4 łyżeczki żelatyny,

1 galaretka,

owoce według uznania, np. jagody.

Pamiętaj, że składniki do przygotowania sernika na zimno powinny mieć temperaturę pokojową - nie korzystaj z sera wyjętego prosto z lodówki!

Herbatniki rozdrobnij i wymieszaj z roztopionym masłem. Masą wyłóż dno tortownicy o średnicy około 25 cm i ugnieć, schładzaj w lodówce podczas przygotowywania masy twarogowej. Ser przełóż do dużej miski, dodaj przesiany cukier puder i śmietanę kremówkę, zmiksuj. Żelatynę rozpuść we wrzątku i gdy lekko przestygnie, dodaj do masy serowej. Wlewaj ją bardzo powoli i od razu miksuj. Masę serową przełóż na herbatnikowy spód, wstaw do lodówki, aby sernik na zimno się schłodził. Galaretkę przygotuj, ale niezgodnie z przepisem na opakowaniu - zmniejsz ilość wody o około 1/4. Na sernik wyłóż owoce, zalej przestudzoną galaretką. Wstaw sernik na zimno do lodówki, aby zastygł.

Redakcja Polki.pl poleca także np. sernik miętowy na zimno, kawowy sernik na zimno lub sernik na zimno z malinami - poniżej znajdziesz pomysły!

