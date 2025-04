Sernik na zimno to chyba najpopularniejsze ciasto bez pieczenia. Ma mnóstwo zalet - przede wszystkim do jego przygotowania niepotrzebny jest piekarnik, mogą go więc przyrządzać również ci, którzy nie posiadają w domu tego sprzętu. Poza tym, to deser idealny na ciepłe dni - nie trzeba uruchamiać piecyka, więc temperatura w domu nie ulega dodatkowemu zwiększeniu. Do sernika na zimno można wykorzystać niemal wszystkie owoce. Pamiętaj jednak, aby nie dodawać do niego kiwi. Składniki w nim zawarte sprawiają, że masa nie zastygnie i pozostanie lejąca.

Oto składniki na sernik na zimno według Kasi Bukowskiej:

1/2 kg twarogu sernikowego,

1 puszka schłodzonego mleka kokosowego,

2/3 szklanki cukru,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

3 łyżki żelatyny,

1 pomarańcza,

owoce według własnego upodobania - np. wiśnie lub maliny.

Jak zrobić sernik na zimno? Dobrze schłodzone mleko kokosowe powinno rozwarstwić się na śmietankę i wodę. Oddziel od siebie te warstwy. Śmietanę wrzuć do miski, a wodę kokosową przelej do żelatyny i rozmieszaj. Żelatynę odstaw na kilka minut do napęcznienia, a do śmietanki kokosowej dodaj twaróg sernikowy, cukier, a także cukier wanilinowy. Dodaj skórkę otartą z wyparzonej pomarańczy. Teraz masę do sernika na zimno zmiksuj. Napęczniałą żelatynę ponownie podgrzej w mikrofalówce, aby była płynna. Sok z połowy pomarańczy dodaj do masy serowej i ponownie zmiksuj. 2-3 łyżki masy serowej dodaj do żelatyny i delikatnie wymieszaj. Taką żelatynę wlej do masy na sernik na zimno. Całość zmiksuj.

Masę przełóż do tortownicy - możesz ją wcześniej wyłożyć biszkoptami lub herbatnikami. Na wierzchu sernika na zimno poukładaj teraz wiśnie. Jeśli masz ochotę, po około 60 minutach w lodówce, wierzch ciasta możesz zalać jeszcze pasującą galaretką. Sernik na zimno będzie gotowy po mniej więcej 3 godzinach w zimnym miejscu - po tym czasie powinien całkowicie stężeć.

Zobacz też przepis na sernik na zimno z truskawkami. Oto składniki:

1 kg serka waniliowego z dodatkiem pokruszonej laski wanilii,

200 g śmietany kremówki,

1 i 1/2 szklanki cukru pudru,

3 łyżki żelatyny

Dodatkowo:

1 opakowanie biszkoptów (ok. 140 g),

2 galaretki truskawkowe,

400 g truskawek.

Jak zrobić sernik na zimno z truskawkami? Żelatynę rozpuść w 1/2 szklanki gorącej wody. Galaretki truskawkowe rozpuść w 4 szklankach wrzątku i odstaw do wystudzenia. Biszkopty ułóż na dnie tortownicy o średnicy 27 cm. Śmietanę kremówkę ubij na sztywno, pod koniec dodaj cukier puder i nie przestając miksować, partiami dodawaj serek. Pod koniec wlej przestudzoną żelatynę, wymieszaj masę na sernik na zimno.

Na biszkopty wylej masę serową. Odstaw tortownicę do lodówki, by masa lekko stężała. Sernik na zimno udekoruj umytymi i odszypułkowanymi truskawkami. Wylej na wierzch tężejącą galaretkę.

