Sernik na kruchym spodzie

Składniki

Masa serowa:

1 kg sera zmielonego

1 budyń waniliowy

5 jajek

1 szkl. cukru

1 cukier waniliowy

2 szkl. mleka

3/4 szkl. oleju

Ciasto kruche:

25 dag mąki

10 dag margaryny

1/2 szklanki cukru

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Sposób przygotowania

Ciasto kruche wyrobić z podanych składników i wyłożyć nim blaszkę.

Do twarogu wsypać budyń i dokładnie wymieszać. Cukier, jajka i cukier waniliowy ubić na puszystą masę. Do ubitej masy dodać olej i mleko i wymieszać.

Płynną masę wlać powoli do twarogu wymieszanego z budyniem i wymieszać. Masę serową wylać na ciasto wyłożone na blachę. Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temp. 180 stopni ok. 1 godz.