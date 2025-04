Sernik królewski przygotowywany na bazie kruchego ciasta z masłem i kakao doskonale komponuje się z serem twarogowym, który najlepiej zmielić trzykrotnie. Ciekawie smakuje ze świeżymi lub z owocami z puszki. Zobacz, która wersja smakuje Ci najlepiej!

Sernik królewski z owocami

Oto składniki na sernik królewski z owocami:

Ciasto:

1,5 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

kostka masła

2 jajka

szczypta soli

4 łyżki kakao

Masa serowa:

kilogram sera twarogowego

100 g masła

dowolne owoce z puszki

¾ szklanki cukru

3 jajka

Jak zrobić sernik królewski z owocami?

Mąkę pszenną przesiewamy dokładnie i dodajemy proszek do pieczenia. Masło kroimy w mniejszą kosteczkę i łączymy z jajkami, solą oraz kakao. Wszystko dokładnie ugniatamy przez około 10 minut i formujemy zwartą kule. Przekładamy do lodówki na 30 minut. W międzyczasie przygotowujemy masę serową. Ucieramy twaróg z masłem i cukrem. Następnie kolejno dodajemy jajka. Mieszamy dokładnie do uzyskania gęstej i puszystej masy. Na koniec łączymy z kawałkami owoców. Spód ciasta ścieramy na tarce i przekładamy na blachę do pieczenia. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku nastawionym do 190 stopni Celsjusza na 15 minut. Następnie dolewamy masę serową i ścieramy kolejną porcję ciasta kakaowego. Pieczemy przez 60 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Przed podaniem studzimy sernik przynajmniej przez godzinę.

Sernik królewski z bezą

Oto składniki na sernik królewski z bezą:

Ciasto:

1,5 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

kostka masła

2 jajka

szczypta soli

4 łyżki kakao

Masa serowa:

kilogram sera twarogowego

100 g masła

¾ szklanki cukru

3 jajka

Beza:

5 białek

pół szklanki cukru pudru

Jak zrobić sernik królewski z bezą?

Mąkę pszenną przesiewamy dokładnie i dodajemy proszek do pieczenia. Masło kroimy w mniejszą kosteczkę i łączymy z jajkami, solą oraz kakao. Wszystko dokładnie ugniatamy przez około 10 minut i formujemy zwartą kule. Przekładamy do lodówki na 30 minut. W międzyczasie przygotowujemy masę serową. Ucieramy twaróg z masłem i cukrem. Następnie kolejno dodajemy jajka. Mieszamy dokładnie do uzyskania gęstej i puszystej masy. Spód ciasta ścieramy na tarce i przekładamy na blachę do pieczenia. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku nastawionym do 190 stopni Celsjusza na 15 minut. Ubijamy białka z cukrem pudrem na sztywną pianę. Następnie dolewamy masę serową, wlewamy pianę i ścieramy kolejną porcję ciasta kakaowego. Pieczemy przez 60 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Przed podaniem studzimy sernik przynajmniej przez godzinę.

Sernik królewski na ciemnym cieście

Oto składniki na sernik królewski na ciemnym cieście:

Ciasto:

1,5 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

kostka masła

2 jajka

szczypta soli

4 łyżki kakao

Masa serowa:

kilogram sera twarogowego

100 g masła

¾ szklanki cukru

3 jajka

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić sernik królewski na ciemnym cieście?

Mąkę pszenną przesiewamy dokładnie i dodajemy proszek do pieczenia. Masło kroimy w mniejszą kosteczkę i łączymy z jajkami, solą oraz kakao. Wszystko dokładnie ugniatamy przez około 10 minut i formujemy zwartą kule. Przekładamy do lodówki na 30 minut. W międzyczasie przygotowujemy masę serową. Ucieramy twaróg z masłem i cukrem. Następnie kolejno dodajemy jajka. Mieszamy dokładnie do uzyskania gęstej i puszystej masy. Spód ciasta ścieramy na tarce i przekładamy na blachę do pieczenia. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku nastawionym do 190 stopni Celsjusza na 15 minut. Ubijamy białka z cukrem pudrem na sztywną pianę. Następnie dolewamy masę serową, wlewamy pianę i ścieramy kolejną porcję ciasta kakaowego. Pieczemy przez 60 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Przed podaniem studzimy sernik przynajmniej przez godzinę.

