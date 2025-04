Sernik krakowski to jeden z najbardziej klasycznych polskich deserów. Do jego przyrządzenia potrzebujesz: mąki krupczatki, cukru pudru, szczypty soli, kostki zimnego masła, jajek, tłustego twarogu, śmietany kremówki, skórki pomarańczowej, rodzynek, mąki ziemniaczanej, a także laski wanilii.

Sernik krakowski to swoją szlachetnością świetnie pasuje na każdy stół i sprawdzi się na wiele różnych okazji - idealny będzie na niedzielny deser, jako ciasto do porannej kawy i bożonarodzeniowy przysmak. Kusi aromatem wanilii, wonią pomarańczowej skórki i bogactwem rodzynek. Przygotuj go razem z Kasią Bukowską!