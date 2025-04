Sernik kokosowy na zimno kusi subtelną nutką likieru oraz oczywiście chrupiącymi wiórkami. Jeśli jesteś fanką tradycyjnego sernika bez pieczenia, ta wersja również z pewnością ci posmakuje! Do jej przyrządzenia poza dużą ilością wiórków kokosowych oraz likieru potrzebujesz jeszcze sera mascarpone, gorzkiej czekolady, cukru pudru, masła, żelatyny, cukru wanilinowego, a także mleka kokosowego.

Oto składniki na sernik kokosowy na zimno według Kasi Bukowskiej:

1 i 1/2 szklanki wiórków kokosowych,

500 g serka mascarpone,

1 tabliczka gorzkiej czekolady,

niecała szklanka cukru pudru,

1 czubata łyżka masła,

2 łyżki żelatyny,

2 łyżki cukru wanilinowego,

4 łyżki likieru kokosowego,

1 puszka mleka kokosowego,

trochę wiórków do dekoracji.

Jak zrobić sernik kokosowy na zimno? Do garnuszka wlej najpierw mleko kokosowe i dodaj 1 i 1/2 szklanki wiórków. Taką kokosową bazę przemieszaj i gotuj pod przykryciem przez 10 minut (na małym ogniu). Gdy tylko wiórki się zagotują, nałóż przykrywkę. Żelatynę wsyp do miseczki, wlej likier kokosowy lub wodę, wszystko dokładnie zamieszaj i odstaw do napęcznienia na 2-3 minuty.

Gdy żelatyna będzie wyglądać jak kasza manna, podgrzej ją w mikrofalówce, aby znowu stała się płynna. Wiórki pogotowały się w mleku kokosowym, zmiękły i napęczniały. Przełóż je do dużej miski, dodaj też cukier wanilinowy, cukier puder i wszystko wymieszaj. Możesz zacząć dodawać mascarpone - najlepiej partiami. Ciągle mieszając, do masy wlej żelatynę. Sernik kokosowy na zimno jeszcze raz wymieszaj i przełóż do tortownicy wysmarowanej masłem.

Deser wstaw do lodówki, oczywiście owijając wcześniej folią spożywczą. Trzymaj go w chłodzie przez 6-12 godzin, a potem polej polewą z gorzkiej czekolady. Roztop tabliczkę gorzkiej czekolady, dodaj łyżkę masła, wymieszaj. Dzięki temu polewa będzie bardziej lśniąca. Teraz sernik kokosowy na zimno polej, a potem oprósz wiórkami kokosowymi.

