Sernik gotowany najlepiej smakuje z sera o dużej zawartości tłuszczu – między 20-24%, który możemy przygotować mieląc twaróg śmietankowy lub wykorzystać ten z wiaderka dobrej jakości. Gotowana masa serowa, łączona z masą budyniową podawana na herbatnikach to alternatywa dla tradycyjnego pieczonego sernika!

Reklama

Sernik gotowany z budyniem

Oto składniki na sernik gotowany z budyniem:

700 g sera z wiaderka

2 jajka

pół szklanki cukru

150 ml mleka

2 budynie śmietankowe

100 g masła

250 g herbatników jasnych lub kakaowych

Jak zrobić sernik gotowany z budyniem?

Masło rozpuszczamy w rondelku. Przekładamy do sera i dokładnie miksujemy z dodatkiem cukru. Osobno zagotowujemy budyń w mleku. Łączymy z masą serową i gotujemy przez około 5-8 minut do momentu, aż masa zgęstnieje. Układamy warstwę herbatników na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Następnie przekładamy ciepłą masę i pokrywamy kolejną warstwą herbatników. Tak przygotowany sernik odstawiamy na 2-3 godziny do lodówki. Idealnie smakuje posypany cukrem pudrem lub polewą czekoladową.

Sernik gotowany na herbatnikach bez pieczenia

Oto składniki na sernik gotowany na herbatnikach bez pieczenia:

kilogram sera z wiaderka

4 jajka

¾ szklanki cukru

150 ml mleka

150 g masła

łyżeczka skrobi ziemniaczanej

opakowanie herbatników

tabliczka czekolady

łyżeczka kakao

Jak zrobić sernik gotowany na herbatnikach bez pieczenia?

Oddzielamy żółtka od białek. Ubijamy żółtka na sztywno z cukrem na puszysty kogel-mogel. Łączymy z miękkim masłem i miksujemy z serem. Zagotowujemy mleko i wsypujemy skrobię ziemniaczaną. Łączymy masę serową z budyniową i gotujemy do zgęstnienia. Układamy warstwę herbatników na blasze do pieczenia wyłożonej folią aluminiową. Przekładamy ciepłą masę i układamy kolejną warstwę herbatników. Rozpuszczamy tabliczkę czekolady w kąpieli wodnej i dolewamy odrobinę mleka. Powstałą polewą czekoladową polewamy gotowany sernik. Tak przygotowane ciasto powinno schłodzić się przez 2-3 godziny w lodówce.

Sernik gotowany w 20 minut

Oto składniki na sernik gotowany w 20 minut:

kilogram sera z wiaderka

3-4 jajka

¾ szklanki cukru

200 ml mleka

2 opakowania budyniu śmietankowego lub malinowego

opakowanie herbatników

łyżeczka kakao

Jak zrobić sernik gotowany w 20 minut?

Jajka ubijamy z cukrem na gęstą i sztywną pianę. Miksujemy razem z serem z wiaderka. Budyń gotujemy w mleku na gęsto. Łączymy stopniowo z masą serową i gotujemy w rondelku przez około 5-8 minut do zgęstnienia. Herbatniki wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Następnie rozkładamy równomiernie masę. Nakładamy kolejną warstwę herbatników. Na koniec oprószamy kakao. Tak przygotowane ciasto przekładamy do lodówki na 2-3 godziny. Możemy je podawać z ulubiona polewą czekoladową lub owocową.

Reklama

Zobacz inne przepisy na desery