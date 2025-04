Kremowa i delikatna masa serowa z dodatkiem puree z dyni, przełamana kruchymi czekoladowymi ciastkami idealnie wpisuje się w jesienny deser. Sprawdź!

Reklama

Przepis na sernik dyniowy na zimno

Oto składniki na sernik dyniowy na zimno:

Masa serowo-dyniowa:

500 g sera twarogowego

200 g puree z dyni

4 łyżki śmietany kremówki

opakowanie galaretki pomarańczowej

200 ml wody

Spód:

ok. 15 ciastek Oreo

4 łyżki masła

Dekoracja:

plasterki pomarańczy

Jak zrobić sernik dyniowy na zimno?

Wkładamy ciastka do miski i kruszymy tłuczkiem. Wlewamy wcześniej roztopione masło. Do miski wrzucamy ser twarogowy. Wlewamy śmietankę kremówkę i mieszamy. Posypujemy cynamonem, kakao i gałką muszkatołową. Wlewamy puree z dyni oraz rozpuszczoną i ostudzoną galaretkę pomarańczową. Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia i wsypujemy pokruszone ciastka. Wlewamy masę serową na spód. Całość odstawiamy do lodówki na trzy godziny. Dekorujemy ciastkami i plastrami pomarańczy. Tak przygotowany sernik idealnie smakuje również na spodzie z ciastek owsianych.

Reklama

Zobacz więcej przepisów wideo