Ilość kalorii: 550

Czas przygotowania: 90 min

Ilość porcji: 14

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

900 g sera twarogowego

1,5 szklanki cukru

17 białek

20 dag masła

cukier wanilinowy

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

2 ziemniaki

2 łyżki kaszy manny

6 dag rodzynek

6 dag orzechów włoskich albo laskowych

3 dag suszonych moreli

7 żółtek

Polewa:

6 dag gorzkiej czekolady

100 ml śmietanki kremówki

szklanka cukru

kieliszek rumu (opcjonalnie)

Przygotowanie:

Biszkoptowego sernika nie przygotowujemy raczej na co dzień - do jego przygotowania potrzeba aż 17 białek i 7 żółtek! Pomimo tego, warto upiec go chociażby raz do roku - ten smak jest prawdziwą esencją świąt!

Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości. Twaróg zmiel razem z ziemniakami. Żółtka utrzyj z cukrem, stopniowo dosypywanym cukrem waniliowym i miękkim masłem.

Dodaj ser, mąkę, proszek do pieczenia. Stopniowo dodaj bakalie, ciągle mieszając. Ubij białka i wymieszaj z masą serową, aż do połączenia. Nie mieszaj zbyt długo.

Przełóż do wysmarowanej tortownicy. Piecz przez około 60 minut w 200°C. Po ostudzeniu przygotuj polewę. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej.

