Ciasto: 30 dag mąki

Reklama

10 łyżek cukru l 8 łyżek masła

2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 laski wanilii

szczypta soli.

Masa: 80 dag sera twarogowego

30 dag cukru

4 jajka

1-2 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki gęstej śmietany

15 dag rodzynek

3 łyżki posiekanej smażonej skórki pomarańczowej.

Lukier: 30 dag cukru

7-8 łyżek wody

łyżka soku z cytryny

Jajka na ciasto utrzeć z cukrem. Ucierając, powoli wsypać 1/2 mąki, proszek do pieczenia i sól. Zimne masło posiekać z pozostałą mąką, dodać do utartej masy, wymieszać, szybko zagnieść ciasto i przenieść w chłodne miejsce. Ser 2-3 razy zemleć. Z białek ubić pianę. Ser utrzeć ze śmietaną, a potem z: cukrem, miąższem wanilii, żółtkami i mąką ziemniaczaną. Wmieszać w masę serową pianę z białek, skórkę pomarańczową oraz lekko wymoczone i osuszone rodzynki. 2/3 ciasta wylepić dno i boki blachy do pieczenia. Rozsmarować na nim masę serową.

Reklama

Z reszty ciasta utoczyć cienkie wałeczki i ułożyć z nich kratkę na serniku. Posmarować ciasto jajkiem i piec ok. 60 min w 190°C. Z wody i cukru ugotować gęsty syrop. Wystudzić i ucierać do białości z sokiem z cytryny. Przestudzony sernik polukrować.