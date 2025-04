Rolada żyrafa z kremem bananowym

Składniki:

Reklama

3 jajka

60 g cukru

70 g mąki

10 g kakao

200 ml śmietanki 36%

posiekana tabliczka gorzkiej czekolady

80 g mascarpone

2 banany

cukier puder

Przygotowanie:

Wlewamy do miski białka z 3 jaj i wsypujemy szczyptę soli. Ubijamy białka na sztywną i puszystą masę. Dodajemy żółtka, cukier i delikatnie mieszamy tak, aby nie zniszczyć pęcherzyków powietrza. Wsypujemy mąkę i delikatnie mieszamy. Szprycę napełniamy masą. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i robimy wzór łat. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 2 minuty. Do pozostałej masy wsypujemy kakao i delikatnie mieszamy do połączenia składników. Wylewamy ciasto na blachę z wcześniej wypieczonym wzorem. Wyrównujemy brzegi. Wstawiamy do piekarnika na 12 minut. Wilgotną, czystą ściereczkę posypujemy cukrem pudrem. Układamy gorące ciasto i delikatnie ściągamy papier do pieczenia. W międzyczasie przygotowujemy nadzienie. Do miski wlewamy śmietankę 36%, mascarpone i wsypujemy cukier puder. Dokładnie miksujemy do uzyskania puszystej masy. Do masy dodajemy pokrojone w kostkę banany i posiekaną tabliczkę gorzkiej czekolady. Dokładnie mieszamy wszystkie składniki. Ciasto odwracamy ciemną stroną do góry i smarujemy przygotowaną masą bananową. Delikatnie zwijamy roladę tak, aby nie przełamać delikatnego biszkoptu. Pozostawiamy w wilgotnej ściereczce i wkładamy do lodówki na 2 godziny. Po schłodzeniu dzielimy na plastry o grubości 2 cm.

Reklama

Zobacz inne przepisy w formie wideo