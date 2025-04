Rogaliki drożdżowe wypełnione po brzegi słodkim nadzieniem z marmolady, dżemu lub sera białego to tradycyjny deser znany od pokoleń. Puszyste z zewnątrz, mogą być udekorowane słodkim lukrem, cukrem pudrem lub czekoladą. Sprawdź nasze przepisy na rogaliki drożdżowe!

Rogaliki drożdżowe z marmoladą: przepis

Oto składniki na rogaliki drożdżowe z marmoladą:

8 dag drożdży

150 gram margaryny lub masła

100 ml mleka

400 gram mąki

3 żółtka

150 gram cukru

marmolada różana

roztrzepane jajko

Jak zrobić rogaliki drożdżowe z marmoladą?

Łączymy ze sobą drożdże, cukier i mleko w celu przygotowania zaczynu. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce. W dużej misce ucieramy żółtka z cukrem. W międzyczasie podgrzewamy w rondelku mleko i margarynę. Do wcześniej przygotowanego zaczynu wlewamy utarte żółtka i przesianą mąkę. Na koniec dolewamy margarynę i masło. Wyrabiamy całość dokładnie i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Ciasto wałkujemy na oprószonej mąka stolnicy. Tworzymy okrąg i wykrawamy trójkąty. Każdy z nich smarujemy roztrzepanym jajkiem i układamy porcję marmolady różanej. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza i odstawiamy rogaliki drożdżowe na pół godziny. Po tym czasie pieczemy przez 25 minut. Tak przygotowane oprószamy cukrem pudrem.

Rogaliki drożdżowe z dżemem: przepis

Oto składniki na rogaliki drożdżowe z dżemem:

40 gram świeżych drożdży

5 łyżek cukru

¾ szklanki mleka

400 gram mąki tortowej

100 gram margaryny lub masła

3 jajka

szczypta soli

dżem truskawkowy lub porzeczkowy

roztrzepane jajko

Jak zrobić rogaliki drożdżowe z dżemem?

Zaczynamy od przygotowania zaczynu z drożdży, do którego wykorzystujemy letnie, podgrzane mleko, cukier oraz świeże drożdże. Odstawiamy na 20 minut i przykrywamy ściereczką. Do dużej miski wsypujemy mąkę, sól, jajka oraz zaczyn. Zagniatamy całość dokładnie i ostawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Formujemy z ciasta kulę i rozwałkowujemy. Odkrawamy trójkąty i smarujemy roztrzepanym jajkiem. Układamy na każdym z nich porcję dżemu i zawijamy delikatnie. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Rogaliki drożdżowe pieczemy przez 20 minut, aż zbrązowieją. Podajemy oprószone cukrem pudrem lub polane domowym lukrem.

Rogaliki drożdżowe bez jajek: przepis

Oto składniki na rogaliki drożdżowe bez jajek:

3 szklanki mąki

10 gram drożdży

4 łyżki cukru

szczypta soli

50 gram roztopionego masła

szklanka mleka

puree z batatów lub dyni

dżem lub biały ser

Jak zrobić rogaliki drożdżowe bez jajek?

Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania rogalików wkładamy do miski i mieszamy dokładnie. Wyrabiamy ciasto przez około pół godziny do momentu, aż stanie się jednolite i delikatne. Odstawiamy ciasto do wyrośnięcia na godzinę. Formujemy kulę i rozwałkowujemy. Wycinamy trójkąty i zwijamy rogaliki drożdżowe wypełnione nadzieniem z białego sera lub dżemu. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza. Układamy każdą porcję na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 20 minut, aż zarumienią się. Idealnie smakują polane domowym lukrem lub udekorowane cukrem perłowym.

