Rogale świętomarcińskie – sekretem jest ciasto

Zimne, rozwałkowane ciasto przekłada się tłuszczem, najczęściej masłem. Jest to trudna sztuka, aby uzyskać coś w rodzaju ciasta drożdżowego na pograniczu z ciastem francuskim. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę masła, aby nie przeniknęło całkowicie w ciasto i nie rozmiękło. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne rozwałkowywanie. Dzięki temu ciasto półfrancuskie po upieczeniu będzie ładnie listkowane. Po dokładnym uformowaniu strzelistych płatów ciasta, należy rogale wysmarować jajkiem przed posypaniem orzechami. Pieczemy w temp.180-200 st. C przez 20-25 minut. Rogale wypiekane specjalnie na 11 listopada są wyjątkowo słodkie i kaloryczne (w jednej porcji jest najczęściej aż 1200kcal!), jednak najczęściej są podawane z dodatkową porcją lukru z wierzchu, posypane orzechami.

Wykwintne nadzienie

Doskonałe, bogate nadzienie gwarantuje sukces za każdym razem podczas przygotowywania rogali świętomarcińskich. Moc orzechów, miodu i cukru to główne składniki znanego wypieku. W tradycyjnym poznańskim przepisie możemy znaleźć m.in. pomarańczową skórkę kandyzowaną, pełnotłuste masło, okruchy chałki lub keksu, gruszki, rodzynki oraz biały mak. Biały mak jest dostępny w sklepach internetowych oraz w sklepach ze zdrową żywnością. Jego smak jest delikatniejszy i słodszy od czarnego maku. Doskonale podkreśla smak i aromat całego wypieku.

Oto składniki na rogale świętomarcińskie:

Ciasto:

600 g mąki

40 g cukru

40 g masła

2 duże jajka

15 g drożdży

szczypta soli

szklanka mleka

Nadzienie:

40 dag białego maku

20 dag masy marcepanowej

1/4 szklanki cukru pudru

10 dag orzechów włoskich

15 dag prażonych migdałów

3 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej

2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany

Jak zrobić rogale świętomarcińskie?

Mleko podgrzewamy do letniej temperatury. Rozkruszamy drożdże i rozpuszczamy w mleku. Dodajemy szczyptę soli. Odstawiamy rozczyn na 15 minut. Następnie dodajemy jajka oraz przesianą mąkę. Rozrabiamy z kawałkiem masła. Dobrze ugniatamy przez 20 minut do uzyskania gładkiej, sprężystej i jednolitej masy. Odstawiamy na godzinę do lodówki. W międzyczasie przygotowujemy masę. Mak mielimy za pomocą maszynki do mięsa. Masę marcepanową miksujemy razem z cukrem pudrem, Namoczone wcześniej orzechy i migdały drobno siekamy za pomocą ostrego noża. Dodajemy stopniowo skórkę pomarańczową i dolewamy kwaśną śmietanę. Odstawiamy masę do lekkiego zastygnięcia. Zamiast cukru pudru możemy użyć miodu, jednak masa nie będzie tak jednolita i zwarta. Następnie wyrabiamy ponownie ciasto i wałkujemy na stolnicy. Wycinamy sporej wielkości trójkąty i nadziewamy farszem z bakaliami. Zwijamy, po czym odstawiamy do wyrośnięcia na 2 godziny. Po tym czasie wstawiamy do piekarnika i pieczemy przez 20-25 minut w 180 stopniach Celsjusza. Możemy je podawać polane lukrem z pokruszonymi orzechami oraz migdałami.

