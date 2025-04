Zawsze gotowi poświęcić swój czas. Z zaangażowaniem opowiadają bajki do snu, nucą kołysanki i rozpieszczają słodkościami. Najlepsi przyjaciele i powiernicy pierwszych dziecięcych sekretów. Dziadkowie - to o nich mowa! Już niedługo ich święta. Zadbajmy o to, by były to dla nich wyjątkowe dni.

Ukochana Babcia

Dziadkowie i wnukowie dogadują się rewelacyjnie. Różnica pokoleń w tym przypadku nie stanowi żadnej bariery. Nikt - tak jak babcia - nie zaplecie warkocza, nie zaceruje dziury w sukience i nie opatrzy rozbitego kolana. Tylko ona zrobi na drutach ciepły szal na zimę, upiecze ulubione ciasto i pocieszy złamane serce. Pełna pozytywnej energii, cierpliwości i bezgranicznej miłości.

Niezastąpiony Dziadek

Podróż rowerem w nieznane? Tylko z dziadkiem! Może opowie jakąś interesującą historię, która rozbudzi wyobraźnię? To on sprawi, że bez reszty wciągniemy się w majsterkowanie. Błyskawicznie naprawi popsute zabawki, zagra z nami w planszówkę lub zaskoczy kreatywnym pomysłem na niecodzienną zabawę. Jego opanowanie i spokój zawsze wyciszą, nastroją pozytywnie.

Więź między dziadkami i wnukami jest wyjątkowa. Silna, ponieważ wsparta bezgraniczną miłością. Dlatego dopóki jest taka możliwość warto pielęgnować tę relację.

Doceń ich obecność!

Dziadkowie są wyjątkowi! Dobrze, gdy mamy ich obok. Pozwalają nam czerpać ze swojej życiowej mądrości. Obdarowują miłością i zrozumieniem. Dlatego zarówno na co dzień, jak i od święta warto doceniać ich obecność. Szczególną okazją w roku, zachęcającą do wyrażenia wdzięczności są Dzień Babci (21 stycznia) oraz Dzień Dziadka (22 stycznia). Spędź z nimi ten czas. Wypijcie razem gorącą herbatę, przejrzyjcie rodzinne albumy, powspominajcie minione lata. Możecie też wspólnie wybrać się do kina, teatru lub galerii. Rozmowa, poświęcony czas i okazane zainteresowanie sprawią dziadkom mnóstwo radości.

fot. Fotolia

Wyjątkowy podarunek

Jeśli dodatkowo chcesz umilić te wyjątkowe chwile odrobiną słodyczy, podaruj Babci i Dziadkowi ekskluzywne bombonierki, takie jak Lalibelle lub Pasjonata od marki E. Wedel. Możesz też wręczyć im klasyczny, ręcznie dekorowany Torcik Wedlowski, którego smak na pewno znają. Ten drobny, aczkolwiek bardzo miły gest sprawi, że dziadkowie poczują się wyróżnieni. Znajdź czas, by bez pośpiechu podziękować im za okazywaną miłość, bezwarunkową akceptację i wsparcie. Niech wasza więź stanie się jeszcze silniejsza. Pamiętaj, że o takie relacje warto dbać!