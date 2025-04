Czas przygotowania: 120 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

120 g masła,

1,5 szklanki drobnego cukru do wypieków,

2 jajka,

1/4 szklanki oleju roślinnego,

2 łyżki kakao bez cukru,

2,5 łyżki płynnego czerwonego barwnika spożywczego,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

1 łyżka białego octu winnego,

2,5 szklanki mąki tortowej,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

1 łyżeczka soli,

250 ml maślanki.

Składniki na krem:

400 g serka mascarpone,

120 g masła,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

4 szklanki cukru pudru,

1 łyżka soku z cytryny.

Przygotowanie:

Niech cię nie przestraszy ilość składników potrzebna do wykonania tego ciasta. Chociaż jest naprawdę sporo, tak naprawdę to nie jest wcale skomplikowany wypiek.

Jak zrobić idealne red velvet cake?

Rozgrzej piekarnik do 170 stopni. Natłuść dużą tortownicę miękkim masłem. Dodaj 1 łyżkę przesianego kakao i potrząsaj tak długo, aż cała forma będzie nim pokryta. Przygotuj ciasto. W misce utrzyj cukier z masłem. Dodawaj pojedynczo jajka i cały czas ubijaj. W małej miseczce wymieszaj łyżkę kakao, olej, czerwony barwnik spożywczy i ocet winny. Dodaj do maślanej masy i dokładnie wymieszaj. W drugiej misce przesiej mąkę z sodą oczyszczoną i solą. Dodaj połowę mokrych składników i połowę maślanki, dokładnie wymieszaj i powtórz. Masę przelej do tortownicy. Piecz przez 25-30 minut, do suchego patyczka. Przygotuj krem waniliowy. W misce ucieraj masło, mascarpone i ekstrakt waniliowy aż się połączą, a następnie przez około 5 kolejnych minut. Stopniowo dodawaj cukier puder i ciągle miksuj. Dodaj sok z cytryny i wymieszaj. Z ciasta odkrój cienko sam wierzch i zachowaj na później. Resztę ciasta przekrój na dwa blaty, przełóż kremem. Posmaruj nim też górę oraz boki ciasta. Odkrojony wierzch ciasta drobno pokrusz. Posyp górę ciasta. Red velvet cake przechowuj w lodówce. Smacznego!

fot. Red velvet cake: przepis/Adobe Stock, san_ta

Red velvet cupcake: przepis na babeczki red velvet

Red velvet możesz przygotować także w formie babeczek z kremem na wierzchu. Będzie to idealna szybka przekąska do kawy oraz pyszny deser na walentynki.

Velvet cake cupcake zrobisz z tych samych składników, co zwykłe ciasto. Do kremu możesz opcjonalnie dodać łyżkę śmietan-fixu lub łyżeczkę żelatyny rozpuszczonej w niewielkiej ilości bardzo ciepłej wody.

Masę na ciasto przelej do foremek na babeczki, wypełniając je do 3/4 wysokości i wstaw do piekarnika na 25 minut.

Po lekkim wystudzeniu udekoruj kremem (np. przy pomocy rękawa cukierniczego) i pozostaw do stężenia.

fot. Red Velvet Cupcake: przepis/Adobe Stock, asife

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.12.2019.

