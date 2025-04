Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

6 niedużych jajek,

3/4 szklanki cukru,

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,

3/4 szklanki mąki pszennej.

Reklama

Przygotowanie:

Przepis na biszkopt idealny istnieje - pamiętaj, że sekret puszystego biszkoptu tkwi nie tylko w składnikach, ale procesie jego przygotowywania i dbania o równomierne wyrastanie tak, by nie utworzyła się górka czy aby biszkopt nie opadł.

Dobrze ubita piana z białek powinna być wystarczająca, by ciasto urosło równe i puszyste. Proszek do pieczenia do biszkoptu dodaj wówczas, gdy obciążasz ciasto wsypując do niego np. owoce czy orzechy. Pamiętaj, by nie dodawać go zbyt wiele - na 6 jaj wystarczy 1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Przepis podstawowy na biszkopt

Oddziel białka od żółtek. Białka ubij mikserem na sztywną, puszystą pianę. Dodawaj stopniowo cukier i powoli miksuj, aż do rozpuszczenia cukru. Mąkę ziemniaczaną i pszenną przesiej razem. Do masy białkowej dodaj przesiane mąki z proszkiem do pieczenia oraz żółtka. Mieszaj delikatnie, dopóki nie powstanie gładka i puszysta masa. Blachę lub tortownicę posmaruj tłuszczem. Dno możesz posypać tartą bułką. Przelej masę do przygotowanej blaszki. Biszkopt wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w temperaturze 170°C. Jak długo piec biszkopt? Orientacyjnie powinien być gotowy po 35-40 minutach. Kiedy biszkopt jest gotowy? Najlepiej nie zaglądaj do piekącego się biszkoptu przedwcześnie - idealny biszkopt ma złoto-brązowy kolor i sugeruj się tym podczas pieczenia. Jeśli jesteś pewna, że już powinien się upiec, uchyl piekarnik i włóż patyczek. Najlepiej nie wyjmować go od razu - przez około 30 minut powinien pozostać w otwartym piekarniku. W przypadku biszkoptu rzucanego zrób podobnie. Do całkowitego ostygnięcia najlepiej odłożyć na całą noc.

Smak biszkoptu przełożonego maślaną masą nie ma sobie równych i w zależności od apetytu i zachcianek, można stworzyć bajeczny tort czekoladowy z wiśniami na biszkopcie lub letni przysmak: biszkopt z truskawkami i mascarpone. ​

Coś poszło nie tak? Zobacz, jakie są najczęstsze problemy, na które wiele adeptów cukiernictwa napotyka przy robieniu biszkoptu:

Dlaczego biszkopt opada?

Możliwe, że piana z białek została źle ubita - to dzięki niej biszkopt rośnie i utrzymuje kształt. Pamiętaj też, że to delikatne ciasto i nie należy masy na biszkopt mieszać zbyt energicznie - białka wówczas opadają.

Dbaj też o to, by w kuchni nie dochodziło do raptownego trzaskania drzwiami czy szafkami. Co jeszcze zrobić, by biszkopt nie opadał? Prześledź swoje kroki, pamiętaj o przesianiu odpowiedniego typu mąki i odpowiednim przygotowaniu naczynia do ubijania białek (musi być suche).

Dlaczego biszkopt pęka?

Najprawdopodobniej winowajcą jest różnica temperatur: wszystkie składniki podczas przygotowywania biszkoptu powinny mieć temperaturę pokojową.

Dlaczego biszkopt jest zbity?

Biszkopt to ciasto, którego siłą napędową są jajka - możliwe, że było ich za mało. Pamiętaj też, by nie mieszać masy na biszkopt zbyt gwałtownie i zbyt długo - wtedy masa się zbija i biszkopt nie jest ani wysoki, ani puszysty.

Biszkopt z górką

Niekiedy pęcherzyki powietrza nie opadają - najlepiej zapobiec pozostawianiu górki poprzez rzucenie biszkoptem o podłogę z wysokości ok. 30 cm po upieczeniu. Czasem winowajcą jest też wstawienie biszkoptu do piekarnika rozgrzanego do zbyt wysokiej temperatury.

Tekst pierwotnie opublikowany 05.11.2013.

Reklama

Pyszne ciasta biszkoptowe: Biszkopt z cytrynową nutąDelikatny biszkopt kakaowyKultowy biszkopt z jabłkamiNiebo w gębie: biszkopt z kremem i truskawkami