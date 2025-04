Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

40 herbatników

3 szklanki mleka

1/2 szklanki cukru

2 łyżki maki ziemniaczanej

2 łyżki maki pszennej

15 dag masła

10 dag białej czekolady

łyżeczka cukru wanilinowego

szklanka wiórków kokosowych

Przygotowanie:

Ciasto Rafaello jest przepyszne i proste do przygotowania, bo nie trzeba go piec. Jego konsumpcja to prawdziwa uczta dla podniebienia, dlatego nie trać czasu i jak najszybciej zabierz się za jego wykonanie.

Przygotuj krem budyniowy: połowę mleka zagotuj, a drugą wymieszaj z cukrem, cukrem wanilinowym i mąką. Powstałą mieszaninę dolej do gotującego się mleka i cały czas mieszaj, aż powstanie gęsta masa. Odstaw do wystudzenia. Czekoladę połam na kostki. 12 odłóż do dekoracji, resztę zetrzyj na tarce. Miękkie masło zmiksuj i dodawaj do niego partiami, ciągle miksując, ostudzoną masę. Na koniec wsyp wiórki kokosowe (nieco zostaw na posypanie wierzchu) i startą czekoladę. Wymieszaj. Foremkę wyłóż papierem do pieczenia lub folią. Na folii ułóż warstwę herbatników (4 sztuki na 3 sztuki). Posmaruj warstwą kremu, a następnie przykryj kolejną warstwą herbatników. Potem układaj kolejno - znowu krem i herbatniki. Wierzch przykryj resztą kremu, posyp wiórkami i udekoruj czekoladą. Odstaw do lodówki, aby ciasto dobrze stężało.

