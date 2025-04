Rabarbar to cenne źródło witaminy C i E, które wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit oraz wzmacnia odporność. Ciekawie komponuje się w słodkiej tarcie lub z dodatkiem chrupiącej kruszonki. Orzeźwiający kompot na bazie rabarbaru z pewnością sprawdzi się podczas letnich spotkań z rodziną. Sprawdź nasze przepisy z dodatkiem rabarbaru!

Tarta z rabarbarem: przepis

Oto składniki na tartę z rabarbarem:

opakowanie gotowego ciasta francuskiego

400 g rabarbaru

200 g cukru

¼ szklanki mąki

2 łyżki masła

Jak zrobić tartę z rabarbarem?

Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Formę na tartę delikatnie smarujemy tłuszczem i wykładamy gotowym ciastem francuskim. Rabarbar kroimy na 1,5 cm kawałki. Obtaczamy w mące i łączymy z masłem. Tak przygotowane nadzienie układamy na płachcie ciasta. Tworzymy kruszonkę w połączeniu z resztą masła i mąki i oprószamy całe nadzienie z rabarbaru. Tarte pieczemy przez 40 minut do zbrązowienia brzegów ciasta. Tak przyrządzoną tartę z rabarbarem możemy podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno z dodatkiem lodów waniliowych.

Rabarbar z kruszonką: przepis

Oto składniki na rabarbar z kruszonką:

300 g rabarbaru

szklanka cukru

4 łyżki mąki

jajko

szczypta cynamonu

szklanka płatków owsianych

pół kostki masła

Jak zrobić rabarbar z kruszonką?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Formę do ciasta smarujemy tłuszczem i delikatnie oprószamy mąką. Mieszamy cukier, szczyptę cynamonu, płatki owsiane i delikatnie podprażamy na patelni. Mieszamy z pokrojonym rabarbarem i ubitym jajkiem. Całość mieszamy ze sobą i pieczemy w formie do ciasta przez około 40 minut. Tak przygotowany rabarbar z kruszonką idealnie smakuje na ciepło i na zimno z gałką lodów.

Kompot z rabarbaru: przepis

Oto składniki na kompot z rabarbaru:

400 g rabarbaru

szklanka cukru

5 cm kawałek imbiru

Jak zrobić kompot z rabarbaru?

Rabarbar kroimy na mniejsze kawałki. Imbir obieramy ze skórki i kroimy w plastry. Rabarbar mieszamy z cukrem i czekamy do wypuszczenia soku. Całość podgrzewamy w rondelku przez około 5 minut. Imbir przekładamy do rondla i zalewamy całość wodą. Gotujemy przez około 20 minut. Tak przygotowany kompot z rabarbaru idealnie smakuje schłodzony z kostkami lodu.

