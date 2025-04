Czas przygotowania: 120 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1kg mielonego twarogu,

8 jajek,

1,5 szklanki cukru pudru,

100 g masła,

pół laski wanilii lub łyżeczka ekstraktu waniliowego,

1 opakowanie budyniu śmietankowego bez cukru,

2 łyżki mąki tortowej,

250 ml śmietany kremówki.

Na spód:

ok. 20 sztuk herbatników.

Przygotowanie:

Sernik ze śmietaną to idealne ciasto dla tych, którzy lubią lekkie i puszyste desery. Robi się go bardzo szybko, a do tego smakuje naprawdę wybornie. Ten sernik swoją puszystość zawdzięcza przede wszystkim pieczeniu w kąpieli wodnej. Dzięki niej jest równomiernie i gładko wypieczony, nie pęka na wierzchu i ma tę wspaniałą, wręcz sufletową konsystencję.

Doskonałą alternatywą dla wielbicieli lekkich serników będzie również sernik japoński, który piecze się tą samą metodą. Ten przepis jest jednak prostszy i znacznie krótszy. Jak przygotować sernik ze śmietaną?

Prostokątną formą wyłóż papierem do pieczenia, a następnie ułóż herbatniki jeden przy drugim. Odstaw na później. Do miski wlej żółtka jajek, cukier puder i ziarenka wanilii lub ekstrakt waniliowy. Ucieraj, dopóki się nie połączą i stopniowo dodawaj mielony twaróg. Dodaj rozpuszczone masło, budyń oraz mąkę pszenną i dokładnie, ale nie za długo miksuj. W osobnych miskach ubij białka jaj oraz śmietanę kremówkę. Stopniowo dodawaj je do masy i delikatnie mieszaj szpatułką. Wylej masę na herbatniki. Formę dokładnie obwiń folią aluminiową i włóż do większego naczynia (koniecznie żaroodpornego) wypełnionego do połowy wrzącą wodą. Piecz przez 70 minut w temperaturze 170 stopni. Następnie wystudź przez 30 minut w otwartym piekarniku, wyjmij z kąpieli wodnej i dalej studź. Sernik może trochę opaść. Do tego ciasta będzie doskonale pasował domowy karmel oraz twoje ulubione bakalie. Smacznego!

