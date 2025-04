Pumpkin Pie - ciasto dyniowe

Ciasto z dyni, zwane inaczej pumpkin pie lub ciastem dyniowym to pyszny pomysł na sezonowy deser! Sprawdźcie nasz przepis na pumpkin pie!

Składniki na pumpkin pie:

Na ciasto:

200 g mąki,

100 g masła,

szczypta soli.

Na nadzienie:

2 kg dyni,

130 g cukru trzcinowego,

200 g skondensowanego mleka,

2 jajka,

½ łyżeczki cynamonu,

½ łyżeczki imbiru,

¼ łyżeczki zmielonych goździków,

trochę masła i bułki tartej na wysmarowanie blaszki

Sposób przygotowania pumpkin pie:

Wsypać mąkę ze szczyptą soli do szerokiej miski, dodać masło w temperaturze pokojowej pokrojone na kawałeczki i zagnieść szybko ciasto, dodając odrobinę zimnej wody. Ciasto uformować w kulę, owinąć folią i wstawić do lodówki na minimum godzinę. Pokroić dynię na szerokie na około 10 cm plastry, wydrążyć nasiona i upiec na blasze przez około godzinę (aż miąższ zmięknie) w temperaturze 180°.

Upieczoną dynię pozostawić do ostygnięcia, wydrążyć sam miąższ, zmiksować go blenderem, a następnie wlać na patelnię i ciągle mieszając gotować aż do momentu, gdy zrobi się bardziej gęsta i „zbita”.

Z ugotowanego miąższu dyni odważyć 450 gram i włożyć do miseczki. Dodać cukier, skondensowane mleko (niesłodzone), jajka, przyprawy i wszystko razem wymieszać. Ciasto rozwałkować na około pół centymetra grubości i wyłożyć nim wcześniej wysmarowaną masłem i posypaną bułką tartą okrągłą blaszkę o średnicy 22 cm, taką jak na tarty. Na ciasto wyłożyć dyniowe nadzienie, wygładzić szpatułką.

Włożyć ciasto do piekarnika już nagrzanego do 220°, postawić je na najniższej pozycji w piekarniku. Po 15 minutach obniżyć temperaturę do 180° i piec przez dalszych 45 minut.

Ostudzić ciasto dyniowe. Pumpkin pie można podawać przy akompaniamencie bitej śmietany.