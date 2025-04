Jeśli szukasz kremu, który przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym, krem oreo to strzał w dziesiątkę. Ma aksamitną konsystencję, świetnie smakuje i dobrze utrzymuje kształt, dlatego sprawdza się nie tylko jako nadzienie, ale też jako warstwa dekoracyjna czy dodatek do deserów. W dodatku jego przygotowanie zajmuje dosłownie kilka minut.

Przepis na pyszny krem oreo do tortów i nie tylko

Ten krem swoją aksamitną konsystencję zawdzięcza serkowi mascarpone i dodatkowi tłustej, deserowej śmietanki. Ciasteczka typu oreo (bo nie muszą być te oryginalne, kultowe) dodają z kolei tego chrupnięcia, którego często brakuje w masiastych tortach i ciastach. Idealnie sprawdzi się do ciast na zimno, ponieważ w piekarniku może zgubić swoją strukturę. Możesz też użyć go jako nadzienia do babeczek- wystarczy wycisnąć porcję do środka, a efekt zaskoczy wszystkich gości.

Składniki:

200 ml śmietanki kremówki 36%,

250 g serka mascarpone,

2 łyżki cukru pudru,

ok. 8-10 ciasteczek typu oreo.

Sposób przygotowania:

Oddziel nadzienie od ciasteczek i zmiel same ciastka w malakserze lub potłucz ręcznie - np. wrzucając do woreczka i uderzając wałkiem. Śmietankę ubij z cukrem pudrem na sztywną masę. Delikatnie, partiami dodaj mascarpone oraz krem z ciastek i zmiksuj do połączenia składników. Na końcu wsyp pokruszone ciasteczka i delikatnie wymieszaj szpatułką. Krem gotowy!

Krem oreo świetnie sprawdzi się nie tylko do tortów, ale także wielu pysznych deserów, fot. Adobe Stock, 1989STUDIO

Do czego wykorzystać krem oreo?

Ten pyszny krem sprawdzi się nie tylko do tortów czy ciast takich jak sernik na zimno. Wykorzystasz go także do słodkich tart oraz jako dekoracja do owocowych ciast bądź tortów. Wyłożone na wierzch będą idealnym zwieńczeniem wypieku. Pamiętaj jednak, że kawałki ciastek mogą zablokować rękawy cukiernicze więc w takim wypadku albo zmiel je na drobno, albo sięgnij po zwykły woreczek i dotnij do odpowiedniej wielkości.

Krem oreo sprawdzi się także jako dodatek do naleśników, racuchów czy owocowych placuszków. Wrzuć 2-3 kleksy na talerz i udekoruj świeżą miętą lub ziarenkami granatu. Możesz także wykorzystać go do przełożenia gofrów czy mini eklerków - doda im charakteru i świetnie uzupełni owocowe dodatki.

Lody oreo z kremu do tortów

Jeśli lekko zmodyfikujesz ten przepis (a raczej proporcje), możesz przygotować także pyszne lody oreo. Użyj ok. 500 ml śmietanki i zamień cukier puder na zwykły (najlepiej drobny do wypieków). Składniki dobrze zmiksuj, a następnie przełóż do foremki i wstaw na kilka godzin do zamrażarki.

