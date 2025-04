Przepisy na lody z żurawiną

Własnoręcznie przygotowane lody o smaku żurawinowym-stracciatella w wafelku czekoladowym czy żurawinowe lody na patyku w każdym domu będą hitem tego lata!

Lody o smaku żurawinowym-stracciatella w wafelku czekoladowym

Składniki:

120 ml soku z żurawiny amerykańskiej

50 g posiekanej, suszonej żurawiny amerykańskiej

50 g pełnotłustego jogurtu

50 g bitej śmietany

1/2 opakowania (125 g) „Frucht Eis Zauber“ firmy Diamant

(gotowy proszek do robienia lodów)

30 g płatków czekoladowych

50 g polewy z półgorzkiej czekolady

4 chrupiące rożki do lodów (każdy po 5 g)

Sposób przygotowania:

Zagotować sok z żurawiny amerykańskiej razem z żurawiną amerykańską. Następnie

przetrzeć i przecedzić przez sitko. Pozostawić do ostudzenia. Ucierać jogurt, śmietanę, „Frucht Eis Zauber“ i ostudzony wywar z żurawiny amerykańskiej przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania delikatnej kremowej piany. Obtoczyć w płatkach czekoladowych. Włożyć do miski i włożyć do zamrażarki na ok. 5 godzin.

Polewę czekoladową włożyć w opakowaniu do wody i poczekać aż się roztopi. Zanurzyć

brzegi wafelków czekoladowych w polewie i pozostawić do zastygnięcia. W tym celu wstawić

wafle do kubka lub szklanki. Resztę polewy wlać do wafelków. Łyżką do lodów uformować

kulki i umieścić je w wafelkach.

Lody na patyku

Składniki:

40 g suszonej żurawiny amerykańskiej

100 ml soku z żurawiny amerykańskiej

125 g zmrożonych lub świeżych truskawek

1 łyżka stołowa cukru

1 cukier wanilinowy

4 formy do lodów na patyku (każda o pojemności ok. 60 ml)

Sposób przygotowania:

Zagotować żurawinę, sok z żurawiny amerykańskiej, truskawki i cukier wanilinowy. Delikatnie utrzeć i wlać do formy do lodów na patyku. Patyczki do lodów można ewentualnie zastąpić plastikowymi łyżeczkami.

Anioł żurawinowy

Składniki:

100 g żurawiny amerykańskiej

225 ml soku z żurawiny amerykańskiej

1/2 opakowania „Frucht Eis Zauber“ (125 g) firmy Diamant

(proszek do robienia lodów)

2 laski wanilii

200 g bitej śmietany

600 ml mleka

1-2 łodyżki mięty

Sposób przygotowania:

Żurawinę zagotować razem z sokiem z żurawiny amerykańskiej, przetrzeć i przecedzić przez sitko. Następnie pozostawić do ostygnięcia. Ucierać „Frucht Eis Zauber“ z powstałym wywarem z żurawiny amerykańskiej, aż do momentu otrzymania delikatnej kremowej piany. Masę pozostawić w zamrażarce na 5 godzin. Zetrzeć laskę wanilii. Zagotować razem laskę wanilii, jej miąższ, cukier, bitą śmietanę, mleko. Przelać waniliową śmietanę przez drobne sitko i pozostawić do schłodzenia w lodówce. Łyżką do lodów uformować kulki, a następnie umieścić je w pucharku. Polać śmietaną waniliową i przybrać listkami mięty.

Spaghetti lodowe z sosem z żurawiny

Składniki:

1 laska wanilii

200 g siekanych, suszonych owoców żurawiny

amerykańskiej

20 g cukru

320 ml soku z żurawiny amerykańskiej

40 ml Noilly Prat

40 ml syropu malinowego

500 ml lodów waniliowych

30 g białej czekolady

150 g bitej śmietany

ewentualnie mięta do przybrania

Sposób przygotowania:

Przeciąć wzdłuż laskę wanilii i wyskrobać miąższ ze środka. Zagotować otrzymaną

wanilię, 180 g żurawiny amerykańskiej, cukier, sok z żurawiny amerykańskiej, wino Noilly

Prat i syrop malinowy. Wszystko razem zetrzeć na miazgę, gotować w średniej temperaturze

aż zgęstnieje. Odstawić na 30 minut do ostygnięcia. W międzyczasie wyjąć lody waniliowe z lodówki, a czekoladę drobno zetrzeć. Ubić śmietanę na sztywno i rozdzielić na talerze deserowe.

Lody „przecisnąć” przez maszynkę do warzyw wprost na śmietanę znajdującą się na

talerzach. Spaghetti lodowe polać sosem żurawinowym oraz posypać czekoladą i resztą żurawiny

amerykańskiej. Podawać zaraz po przyrządzeniu. Można również przybrać listkami mięty.