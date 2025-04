Czas przygotowania: 20 min

Ilość porcji: 8

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

250 g mąki

80 g cukru pudru

125 g miękkiego masła

1 jajko

2 łyżki mleka

4 zamrożone wcześniej banany

200 ml śmietany 30%

100 g cukru

2 łyżeczki mąki kukurydzianej

6 żółtek

4 łyżki brązowego cukru

2 banany

maliny (lub truskawki) do dekoracji

Przygotowanie:

Zobacz przepis Tomka Woźniaka na tartę bananową z malinami!

Dodaj do mąki cukier i małe kawałeczki masła. Palcami zacznij rozcierać, aż powstanie kruszonka. Następnie wbij jajko i wlej mleko, zacznij wyrabiać ciasto, aż będzie samo odchodzić od rąk. Uformuj kulę, zawiń szczelnie w folię i wstaw do zamrażalnika na minimum 10 minut. Możesz też przygotować większą porcję ciasta i zamrozić od razu na później. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Zamrożone banany rozmroź i rozetrzyj na papkę za pomocą widelca. Wlej do rondelka śmietanę, wsyp cukier i powoli podgrzewaj. Następnie dodaj mus bananowy i wymieszaj. Doprowadź śmietanę do lekkiego bulgotania. Wymieszaj mąkę kukurydzianą z żółtkami i odrobiną gorącej śmietany, przelej do rondla. Krem bananowy podgrzewaj powoli, aż zgęstnieje. Mieszaj, aby nie powstały grudki! Schłodzone ciasto kruche rozwałkuj i przełóż do formy o średnicy około 25 cm. Nakłuj widelcem i przez 15 minut piecz, aż będzie złociste. Na upieczony spód wyłóż krem bananowy, posyp brązowym cukrem, zwiększ temperaturę do 220 stopni i zapiekaj przez 10 minut. Upieczoną tartę odstaw do wystygnięcia. Następnie ułóż na wierzchu banany pokrojone w plasterki oraz maliny.

Materiały prasowe, Liebherr

Zamrażarka Liebherr posiada mnóstwo innowacyjnych funkcji! Może utrzymać temperaturę aż do 34 godzin bez prądu, jej klasa energetyczna to A+++, a Vario Space pozwala spersonalizować wnętrze odpowiednio do potrzeb. Z kolei No Frost sprawia, że na produktach nie ma szronu ani lodu. Zamrażarka GNP 4166 Premium posiada także oświetlenie LED. A to tylko niektóre funkcje!

