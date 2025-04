fot. Fotolia

Reklama

Przepis na ciasto czekoladowe

Składniki

ciasto

1 i 2/3 szklanki pełnoziarnistej mąki do pieczenia

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżeczki sody do pieczenia

3 i 1/2 szklanki daktyli, grubo pokrojonych

1 szklanka kawałków ananasa w sosie własnym, odsączone

1 banan

1 szklanka niesłodzonego przecieru jabłkowego

1 szklanka startych surowych buraków

3/4 szklanki startej surowej marchwi

1/2 szklanki startej cukinii

3 łyżki naturalnego, niealkalizowanego kakao w proszku

1/2 szklanki porzeczek

1 szklanka siekanych orzechów włoskich

1 i 1/2 szklanki wody

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

przepis na krem czekoladowo-orzechowy

1 szklanka surowych orzechów makadamia i/lub orzechów nerkowca

1 szklanka waniliowego mleka sojowego, konopnego lub migdałowego

2/3 szklanki daktyli grubo pokrojonych

1/3 szklanki orzechów brazylijskich lub laskowych

2 łyżki kakao w proszku

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Reklama

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 175°C. Wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia i sodę w małej miseczce. Odstaw. W blenderze lub robocie kuchennym zblenduj na puree 3 szklanki daktyli, ananasa, banana i przecieru jabłkowego. Pozostałe ½ szklanki daktyli pokrój na kawałki o grubości pół centymetra. W dużej misce wymieszaj pokrojone daktyle, marchew, buraki, cukinię, kakao, porzeczki, orzechy, wodę, wanilię i mąkę. Zmiksuj to dokładnie z owocową zblendowaną masą. Wyłóż na blaszkę do pieczenia o wymiarach 22 x 33 cm.

Zapiekaj przez godzinę lub do momentu, aż włożony w ciasto patyczek kontrolny będzie po wyciągnięciu czysty. By przygotować krem, zblenduj w blenderze o wysokiej mocy wszystkie składniki, aż do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji. Rozsmaruj na ostudzonym cieście.

Przepis pochodzi z książki "Superodporność. Jak czerpać zdrowie z każdego posiłku" (Studio Astropsychologii). Publikacja za zgodą wydawcy.