Przepis na tartę z malinami

Sięgnij po sprawdzony przepis, maliny, porzeczki lub jagody i wyczaruj przepyszny deser.

Reklama

fot. serwis prasowy Palma z Murzynkiem

Podstawę słodkiej tarty przygotowuje się najczęściej z ciasta kruchego, a następnie po podpieczeniu wypełnia ulubionym nadzieniem – kremem, budyniem, twarożkiem i dekoruje owocami. To dość prosta wersja wypieku, która doskonale sprawdza się latem, gdy szukamy lekkiego, soczystego deseru na upalne dni.

Aby otrzymać idealnie płaski spód tarty, należy foremkę z surowym ciastem wypełnić specjalnymi ceramicznymi kuleczkami, które obciążą ciasto podczas pieczenia. Dzięki temu, nie zabraknie miejsca na krem i owoce. Jeśli nie mamy specjalnych kuleczek, równie dobrze w roli obciążnika sprawdzi się… suche i twarde ziarno fasoli czy grochu!

Składniki na tartę z malinami:

Ciasto:

150 g mąki pszennej

25 g cukru

125 g schłodzonej margaryny

1 łyżka wody

Nadzienie:

350 g tłustego twarogu

4 łyżki śmietanki kremówki

3 jajka

125 g cukru

500 g świeżych malin lub innych sezonowych owoców

Sposób przygotowania tarty:

1. Składniki na ciasto szybko zagnieć, owiń folią i włóż do lodówki na 30 minut.

2. Schłodzone ciasto rozwałkuj i przełóż do wysmarowanej tłuszczem foremki na tartę o średnicy ok. 21 cm.

3. Ciasto nakłuj widelcem i włóż ponownie do lodówki na ok. 15 minut.

4. Nagrzej piekarnik do 190˚C.

5. Do foremki z ciastem włóż kawałek folii aluminiowej i wsyp fasolki, które obciążą ciasto podczas pieczenia.

6. Wstaw ciasto do nagrzanego piekarnika.

7. Po 15 minutach usuń folię i fasolki i piecz kolejne 15 minut.

8. Aby przygotować nadzienie, utrzyj na gładką masę twaróg ze śmietanką, jajkami i cukrem.

9. Gotowe nadzienie wyłóż na podpieczony spód i wstaw tartę do piekarnika.

10. Piecz przez 35 minut w temperaturze 170˚C.

11. Wystudzone ciasto udekoruj malinami lub innymi owocami sezonowymi.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Palmy z Murzynkiem