Autorem przepisu jest: użytkownik: Pyza



Przygotowanie: do 60 min.

Skala trudności: łatwe

Przepis:

ok. 2 kg jabłek- u mnie Champion

sok z jednej cytryny

skórka otarta z jednej cytryny

cukier do smaku - u mnie jakieś 3 łyżki

4 łyżki bułki tartej

1/2 opakowania kisielu jabłkowego

Ciasto:



180 g posiekanych dość drobno orzechów włoskich

250 g mąki krupczatki

100 g cukru drobnego

7 g proszku do pieczenia

2 g soli

200 g masła albo margaryny

2 żółtka

Sposób wykonania:

Jabłka obrałam, usunęłam gniazda nasienne a miąższ pokroiłam w plasterki. Wrzuciłam do dużego garnka, dodałam sok i skórkę z cytryny oraz cukier, dusiłam ok. 15 minut aż straciły surowość - trzeba spróbować i ew. dosłodzić sobie wedle gustu. Wystudziłam je zupełnie i dodałam bułkę tartą oraz kisiel - dokładnie wymieszałam. CIASTO - do miski wsypałam orzechy, mąkę, sól, cukier i proszek do pieczenia. Dodałam zimny tłuszcz i roztarłam rękami jakbym robiłam kruszonkę. Gdy nie było już widocznych grudek masła dodałam żółtka i zagniotłam ciasto - zawinęłam je w folię i odłożyłam do lodówki na ok. godzinę. Naszykowałam tortownicę śr. 26 cm, wyłożyłam ją arkuszem papieru do pieczenia. Dno i boki do samej góry wylepiłam ciastem pomagając sobie łyżką bo ciasto trochę się kleiło. Ok. 1/5, może nawet mniej, zostawiłam na kruszonkę. Do tak przygotowanej formy nałożyłam masę jabłeczną i wierzch posypałam resztą pokruszonego ciasta. Piekłam ok. godziny w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Po upieczeniu trzeba całkowicie wystudzić ciasto bo inaczej jabłka wypłyną podczas krojenia. Wierzch można oprószyć cukrem pudrem.

