Pączki z ziemniakami siostry Anastazji będą idealną propozycją na słodką przekąskę nie tylko na Tłusty Czwartek. Częstuj nimi gości i rodzinę przez cały rok, aby osłodzić ponure dni. Zobacz, jak je przygotować i o co chodzi z tymi ziemniakami.

Pączki z ziemniakami do stary babciny przepis na Tłusty Czwartek i nie tylko. Możesz nadziać je dowolną konfiturą lub domową nutellą albo pozostawić bez nadzienia, a za to udekorować z wierzchu lukrem, posypką lub kandyzowanymi owocami.

Składniki:

kilogram mąki pszennej,

500 g ugotowanych ziemniaków,

4 jajka L,

100 g świeżych drożdży,

120 g cukru,

100 g masła,

90 ml mleka,

kieliszek spirytusu,

szczypta soli,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj w mundurkach, a po wystudzeniu obierz i przeciśnij przez prasę albo ubij tłuczkiem. Masło rozpuść i odstaw do wystudzenia. W czasie, kiedy będą stygnąć, przygotuj rozczyn drożdżowy. Drożdże wkrusz do wysokiego naczynia, dodaj łyżkę cukru i wlej ciepłe, ale nie gorące mleko. Całość wymieszaj, zasyp 2 łyżkami mąki, przykryj czystą ściereczką i odstaw na 15-20 minut. Resztę cukru utrzyj z jajkami na gładki, puszysty krem. Do miski z ziemniakami dodaj wyrośnięty rozczyn, sól, masę jajeczną oraz spirytus. Następnie dodaj mąkę i zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Na koniec dodaj masło i ponownie zagnieć. Przykryj ściereczką i odstaw na minimum pół godziny - musi podwoić swoją objętość. Następnie uformuj pączki (możesz już na tym etapie dodać nadzieje) i smaż na głębokim tłuszczu kilka minut z każdej strony. Gotowe pączki udekoruj wedle uznania.

Pączki z ziemniakami siostry Anastazji

Dodawanie ziemniaków do masy to stary babciny przepis na pączki, które zawsze się udają. Ziemniaki sprawiają, że pączki lepiej się formują, a po upieczeniu są bardziej puszyste i miękkie. Dodatkowo na dłużej zachowują swoją świeżość, przez co możesz przygotować większą ilość.

Pamiętaj też, że pączki można mrozić i zachować dzięki temu na dużo dłużej. Po wyjęciu z zamrażarki wystarczy 15 minut w temperaturze pokojowej, aby znowu były miękkie i puszyste.

