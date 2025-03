Siostra Anastazja nigdy nie zawodzi. Sprawdź ten pyszny, stary przepis na mięciutki keks świąteczny z bakaliami

Przepis na keks siostry Anastazji nie może się nie udać - to ciasto jest nie tylko pyszne, ale również pięknie się prezentuje na stole. Idealne na święta, uroczystości rodzinne, a także jako pyszny grudniowy deser do popołudniowej herbaty. Możesz połączyć go z bakaliami, rodzynkami czy kawałkami czekolady.