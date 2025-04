Ciasto murzynek przygotowywane na bazie gorzkiej lub mlecznej czekolady i wyrafinowanego kakao zyskuje na popularności przez lata. Możemy przygotować je z nadzieniem z marmolady owocowej lub powideł śliwkowych. Polany polewą czekoladową posypaną siekanymi orzechami jest jednym z wypieków, który obowiązkowo pojawia się na uroczystościach rodzinnych.

Reklama

Przepis na murzynka z olejem

Oto składniki na przepis na murzynka z olejem:

pół szklanki oleju

100 ml wody

szklanka cukru pudru

4 łyżki kakao

4 jajka

szczypta soli

2 szklanki mąki

Jak zrobić murzynka z olejem?

Ubijamy białka jaj na sztywno i dosypujemy szczyptę soli. Dodajemy żółtka kolejno i kakao. Przesiewamy mąkę i wsypujemy. Dokładnie mieszamy powoli wsypując cukier. Dolewamy olej i wodę. Tak przygotowaną masę przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane ciasto doskonale smakuje polane lukrem.

Przepis na murzynka z kremem

Oto składniki na murzynka z kremem:

kostka masła

130 ml wody

szklanka cukru pudru

szczypta soli

4 łyżki kakao

2 szklanki mąki

opakowanie mascarpone

ekstrakt waniliowy

cukier waniliowy

Jak zrobić murzynka z kremem?

Masło ucieramy z cukrem pudrem na lekką i puszystą, białą masę. Następnie białka ubijamy na sztywno i kolejno wrzucamy żółtka. Mieszamy z przesianą mąką i kakao. Przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy z temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 50 minut. W międzyczasie przygotowujemy krem. Ubijamy mascarpone z cukrem waniliowym i ekstraktem przez około 2 minuty. Gotowe i wystudzone ciasto przekrawamy w pół i smarujemy przygotowanym kremem.

Przepis na murzynka z orzechami

Oto składniki na murzynka z orzechami:

kostka masła lub margaryny

120 ml soku pomarańczowego

szklanka cukru pudru

szczypta soli

5 łyżek kakao

garść posiekanych orzechów

2 szklanki mąki

2 łyżki powideł śliwkowych

Jak zrobić murzynka z orzechami?

Masło ucieramy z cukrem pudrem na lekką i puszystą, białą masę. Następnie białka ubijamy na sztywno i kolejno wrzucamy żółtka. Mieszamy z przesianą mąką i kakao. Dolewamy sok pomarańczowy i powidła śliwkowe. Siekamy orzechy i wrzucamy do masy. Przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy z temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 60 minut.

Przepis na murzynka z dżemem

Oto składniki na murzynka z dżemem:

kostka masła lub margaryny

150 ml wody

szklanka cukru pudru

5 łyżek kakao

szczypta soli

2 szklanki mąki

pół szklanki dowolnego dżemu owocowego

Jak zrobić murzynka z dżemem?

Masło ucieramy z cukrem pudrem na lekką i puszystą, białą masę. Następnie białka ubijamy na sztywno i kolejno wrzucamy żółtka. Mieszamy z przesianą mąką i kakao. Wlewamy wodę. Przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy z temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 50 minut. Gotowe i wystudzone ciasto przekrawamy w pół i smarujemy dżemem owocowym.

Przepis na murzynka z czekoladą

Oto składniki na murzynka z czekoladą:

kostka masła lub margaryny

100 ml wody lub soku pomarańczowego

szklanka cukru pudru

4 łyżki kakao

szczypta soli

2 szklanki mąki

tabliczka czekolady

Jak zrobić murzynka z czekoladą?

Masło ucieramy z cukrem pudrem na lekką i puszystą, białą masę. Następnie białka ubijamy na sztywno i kolejno wrzucamy żółtka. Mieszamy z przesianą mąką i kakao. Rozpuszczamy tabliczkę czekolady w kąpieli wodnej i wlewamy do masy razem z sokiem pomarańczowym. Przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy z temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 50 minut.

Reklama

Zobacz inne przepisy na desery