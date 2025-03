Jesień to idealny czas na pieczenie ciast, które łączą w sobie bogactwo sezonowych owoców i tradycyjne wypieki z zeszytu babci. Świetnie sprawdzają się tu nie tylko śliwki, ale także jabłka, gruszki, pigwa czy owoce leśne. Sprawdź, jak zrobić pyszne ciasto według przepisu siostry Anastazji.

Kruche ciasto ze śliwkami i bezą siostry Anastazji to klasyka jesiennych wypieków. Lekka, maślana baza ciasta doskonale komponuje się z kwaskowatymi śliwkami, a lekka beza dodaje całości delikatnego wyrazu. To pyszny pomysł na jesienny deser, idealny do popołudniowej kawy czy spotkania z bliskimi. Świetnie sprawdzi się także na rodzinne imprezy.

Składniki na kruche ciasto:

480 g mąki pszennej,

250 g zimnego masła,

5 żółtek,

łyżeczka proszku do pieczenia,

150 g cukru pudru,

szczypta soli.

Składniki na nadzienie:

700–800 g śliwek węgierek,

2 łyżki bułki tartej.

Składniki na bezę:

5 białek,

160 g cukru,

łyżka mąki ziemniaczanej,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Śliwki umyj, osusz, przekrój na połówki i usuń pestki. Przygotuj ciasto. Do dużej miski przesiej mąkę wraz z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Dodaj schłodzone masło pokrojone w kostkę i rozcieraj palcami, aż składniki zaczną przypominać kruszonkę. Następnie dodaj cukier puder i żółtka. Całość szybko zagnieć, tworząc gładkie ciasto. Uformuj kulę, owiń folią spożywczą i schłodź w lodówce przez minimum 30 minut. W tym czasie przygotuj bezę. Ubij białka na sztywną pianę ze szczyptą soli. Kiedy piana będzie już sztywna, stopniowo dodawaj cukier małymi partiami, cały czas ubijając na wysokich obrotach, aż masa stanie się lśniąca. Na koniec delikatnie wmieszaj łyżkę mąki ziemniaczanej, która sprawi, że beza będzie stabilniejsza. Rozgrzej piekarnik do 180°C (grzanie góra-dół). Schłodzone ciasto podziel na dwie nierówne części. Większą rozwałkuj i wyłóż nią spód formy, nakłuj delikatnie widelcem i podpiecz przez 10 minut, aż lekko się zarumieni. Na podpieczony spód wysyp bułkę tartą, a następnie wyłóż połówki śliwek rozcięciem do góry. Na śliwki wyłóż pianę z białek, rozprowadzając ją równomiernie. Pozostałą część ciasta pokrusz w palcach na wierzchu bezy, tworząc nieregularną kruszonkę. Wstaw całość do piekarnika i piecz przez 40–45 minut, aż beza stanie się złocista, a ciasto dobrze wypieczone. Gotowe ciasto odstaw do całkowitego ostygnięcia. Najlepiej smakuje po kilku godzinach.

fot. Przepis na kruche ciasto ze śliwkami siostry Anastazji/Adobe Stock, Anzhela

Jeśli śliwki puszczą zbyt dużo soków, ciasto może być bardziej wilgotne, a w skrajnych przypadkach możesz uzyskać zakalec. Aby temu zapobiec, możesz wysypać ciasto wspomnianą wcześniej bułką tartą lub obtoczyć w niej dokładnie śliwki. Bułka wchłonie nadmiar wody i idealnie sprawdzi się w przypadku owocowych ciast.

Inną metodą jest obsypanie owoców mieszanką cukru i mąki ziemniaczanej. Zadziała to jak naturalny zagęszczacz i odciągnie nadmiar wilgoci. Ważny jest także wybór śliwek - najlepsze do ciast będą węgierki, które są bardziej mięsiste i mniej soczyste od innych odmian. Pamiętaj też, że dojrzałe, ale nie przejrzałe śliwki puszczają mniej soku.

Jeśli śliwki są bardzo soczyste, możesz je wcześniej pokroić, posypać cukrem i odstawić na kilkanaście minut, aby puściły sok. Następnie odcedź owoce i dopiero wtedy ułóż je na cieście.

