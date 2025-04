Karmel z cukru trzcinowego to ideał - to kwintesencja cukru, słodyczy i rozpusty. Zobacz, jak zrobić karmel w odcieniach bursztynowej żółci, słomkowej barwy czy głębokiego brązu. Jak zrobić idealny karmel?

Reklama

Spis treści:

Do przygotowania karmelu możesz użyć zarówno białego cukru kryształu, jak też brązowego cukru trzcinowego. Jednak im ciemniejszy cukier, tym karmel będzie bardziej aromatyczny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mieszać rodzaje cukru.

Czas gotowania ma znaczenie. Im dłużej karmel się gotuje, tym staje się ciemniejszy. Należy więc tak uregulować czas jego gotowania, aby jak najlepiej dostosować karmel, jaki będziesz chciała uzyskać do własnych potrzeb. Kolor karmelu ma istotne znaczenie. Z reguły karmel o jasnożółtej barwie stosujemy jako dodatek do zimnych deserów, a ten ciemniejszy do deserów na ciepło – na przykład do budyniów.

Idealnie zrobiony karmel nie przypala się i ma odpowiednią konsystencję. Niektórzy dodają do niego śmietanę, aby był gładszy, jednak w zupełności wystarczy odrobina wody.

Składniki:

cukier trzcinowy (tyle, ile potrzebujesz),

odrobina wody.

Sposób przygotowania:

Do garnka z solidnym dnem wsyp dowolną ilość cukru trzcinowego – tyle, ile karmelu będziesz potrzebować. Karmel klasyczny to tylko cukier (czyli karmel bez śmietany), ale aby mieć pewność, że się nie przypali, przed wsypaniem cukru, zagotuj w garnku 20 ml wody. Możesz dodać parę kropel soku z cytryny, zapobiegnie to powstawaniu grudek. Ustaw temperaturę na średnim poziomie. Rozsyp równomiernie cukier, potrząsając garnkiem — nie mieszaj! Grozi to pojawieniem się grudek. Gdy cały cukier się stopi, włóż garnek z karmelem do zimnej wody aby zatrzymać proces karmelizacji cukru. Do gotowego karmelu można dodać łyżeczkę masła lub parę kropel soku z cytryny, Jeśli karmel z cukru trzcinowego zbyt szybko zastyga, należy dodać do niego odrobinę wody i pomieszać, uważając, aby się nie poparzyć. W przypadku pojawienia się grudek, postaw karmel z powrotem na ogniu i podgrzewaj do chwili, aż się rozpuszczą. Karmel z cukru trzcinowego przechowuj w szczelnych słoiczkach.

fot. Jak zrobić karmel z brązowego cukru/Adobe Stock, sriba3

Karmel z cukru trzcinowego lubi się przypalać, dlatego nie należy robić go w aluminiowych garnkach, bo gorzej trzymają temperaturę i bardzo szybko się nagrzewają - łatwo o spalenie cukru. Przygotuj garnek lub rondelek średniej wielkości z grubym dnem - dobrze, jeśli będzie dość wysoki. Pamiętaj, że lepiej użyć np. patelni, niż kiepskiej jakości garnka - w drugim przypadku karmel na pewno się spali i uzyska ciemny kolor i nabierze goryczy. Wówczas jest nie do uratowania.

Podczas gotowania – stapiania się cukru bardzo ważna jest też stała temperatura ognia. Podczas procesu stapiania nie należy powiększać czy zmniejszać ognia pod garnuszkiem, ale od początku ustawić ogień na średni płomień – nie za mocny i nie za słaby.

Do karmelu możesz dodać całe mnóstwo składników, aby podkreślić jego wyjątkowy smak.

Karmel z przyprawami: przed stopieniem cukru należy wymieszać go na przykład z wanilią, cynamonem, imbirem, goździkami. Koniecznie wypróbuj też słony karmel.

przed stopieniem cukru należy wymieszać go na przykład z wanilią, cynamonem, imbirem, goździkami. Koniecznie wypróbuj też słony karmel. Karmel z sokiem owocowym : gotowy jasny karmel możesz wymieszać z odrobiną soku pomarańczowego, cytrynowego, mango, itp.

: gotowy jasny karmel możesz wymieszać z odrobiną soku pomarańczowego, cytrynowego, mango, itp. Karmel z masłem: dodatek masła pozwoli na uzyskanie gładkiego, kremowego karmelu. Przygotowując go, najpierw należy rozpuścić w garnuszku masło, a dopiero potem dodać do niego cukier i stopić go.

dodatek masła pozwoli na uzyskanie gładkiego, kremowego karmelu. Przygotowując go, najpierw należy rozpuścić w garnuszku masło, a dopiero potem dodać do niego cukier i stopić go. Karmel z mlekiem lub słodką śmietanką: wymieszaj cukier z odrobiną mleka albo słodkiej śmietanki i przystąp do karmelizacji. Karmel z dodatkiem mleka jest jaśniejszy, bardziej kremowy, nieprzezroczysty.

wymieszaj cukier z odrobiną mleka albo słodkiej śmietanki i przystąp do karmelizacji. Karmel z dodatkiem mleka jest jaśniejszy, bardziej kremowy, nieprzezroczysty. Karmel z kakao lub kawą: do gotowego karmelu, lub jeszcze przed stopieniem się cukru można dodać także łyżeczkę kakao albo kawy. Pozwoli to na nadanie mu charakterystycznego smaku i ciemniejszej barwy.

}

fot. Karmel z cukru trzcinowego, Atlas

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.04.2021

Reklama

Czytaj także:

Sernik z białą czekoladą i karmelemTarta z jabłkami i karmelem