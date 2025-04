Czas przygotowania: 15 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

300 g cukru pudru,

sok wyciśnięty z cytryny,

dowolny barwnik spożywczy (opcjonalnie).

Przygotowanie:

Przygotowanie idealnego lukru do pierników wcale nie jest trudne. Zrobisz go w kilka chwil i będzie zdecydowanie lepszy, niż gotowy lukier, który możesz kupić w sklepie. Doskonale sprawdza się nie tylko do dekoracji świątecznych pierników, ale także ciast i wszelkich innych deserów. Bardzo ważne jest pilnowanie odpowiedniej temperatury podczas podgrzewania masy. Jak zrobić lukier do pierników?

Sposób przygotowania:

Sok z cytryny wlej do rondelka i delikatnie podgrzej. Musi być gorący, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Jeśli sok zacznie wrzeć, odstaw go z ognia i poczekaj, aż przestygnie. Do gorącego soku stopniowo przesiewaj cukier puder, cały czas energicznie mieszając. Masa musi być idealnie gładka i lśniąca. Dodawaj cukier puder do momentu, w którym masa uzyska idealną konsystencję, czyli nie będzie zbyt gęsta, ale też nie mocno lejąca. Jeśli chcesz, pod koniec dodaj barwnik spożywczy. Gotowy lukier do pierników lekko wystudź, a następnie przełóż do rękawa cukierniczego lub torebki foliowej z wyciętym rogiem i udekoruj pierniki. Możesz także polać ciasteczka bez specjalnego dekorowania ich. Lukier wykorzystaj, dopóki będzie ciepły. Kiedy stężeje, musisz go ponownie podgrzać, aby móc dalej ozdabiać słodkości.

