Ciasto zemsta teściowej to tzw. wiśniowa chmurka, czyli deser z kruchego spodu, wiśniowej galaretki, kremu śmietankowego i bezy z migdałami. To połączenie słodyczy z wyraźną kwaśną nutką, co idealnie odzwierciedla czasami skomplikowane relacje rodzinne. Z tym przepisem ciasto na Dzień Teściowej wychodzi idealne i zasmakuje nawet najbardziej wymagającej teściowej. Szykuj śmiało.

Składniki na ciasto zemsta teściowej

Poniżej produkty, które są niezbędne do przygotowania zemsty teściowej. Podajemy je osobno dla każdego elementu ciasta, aby nie trzeba było 2 razy odmierzać ich ilości.

Składniki na kruche ciasto

1 kostka margaryny,

3 szklanki mąki,

5 żółtek,

1 szklanka cukru pudru,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

4 krople aromatu migdałowego.

Składniki na bezę:

1 szklanka cukru pudru,

białka z 5 jaj,

50 g płatków migdałowych.

mała szczypta soli.

Składniki na galaretkę:

250 g wydrylowanych wiśni (mogą być mrożone),

2 galaretki wiśniowe,

1 szklanka soku wiśniowego,

1,5 szklanki wody,

1 łyżka żelatyny.

Składniki na krem śmietanowy:

500 ml mocno schłodzonej śmietanki 30%,

0,5 szklanki cukru pudru,

3 opakowania fixu do bitej śmietany,

3 łyżki żelatyny.

Sposób przygotowania ciasta zemsta teściowej

Zanim zabierzesz się do pracy, na ok. 1 godz. wcześniej wyjmij margarynę z lodówki. Na 20 minut przed rozpoczęciem pracy wstaw śmietanę do zamrażalnika. Zagnieć ciasto z mąki, miękkiej margaryny, cukru pudru, żółtek oraz proszku do pieczenia i aromatu. Zawiń ciasto w folię i wstaw do lodówki na 30 minut. Przygotuj bezę, ubijając białka z solą i dodając do nich stopniowo cukier. Na końcu wmieszaj płatki migdałowe. Przygotowując bezę, upewnij się, że białka są dobrze ubite na sztywną pianę. Wylej bezę na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Upiecz w 140 stopniach – zajmie to ok. godziny. Czas na galaretkę. Wymieszaj wodę z sokiem z wiśni, podgrzewaj w garnuszku i rozpuść w nich żelatynę. Zdejmij z ognia, dodaj wiśnie i odstaw do wystudzenia. Wyłóż ciasto do drugiej identycznej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Stwórz z niego płaski spód, a następnie nakłuj go widelcem w kilku miejscach. Upiecz w 200 stopniach – zajmie to ok. 15 minut. Wyjmij do ostudzenia. Na schłodzony spód wyłóż tężejącą już galaretkę i wstaw do lodówki, aby całkiem zastygła. Ubij śmietanę z fixem. Wmieszaj w nią cukier oraz rozpuszczoną w niewielkiej ilości wody żelatynę. Wyłóż krem śmietanowy na galaretkę. Wyrównaj i wstaw do lodówki, aby krem stężał. Na koniec wyłóż na warstwę kremu upieczoną bezę z migdałami.

fot. Ciasto teściowej: najlepszy przepis/ Adobe Stock, thayra83

