Ciasto jogurtowe z jagodami: pyszny deser na upalne dni

Ciasto jogurtowe z jagodami to pyszny sposób na przemycenie owoców do popołudniowego deseru. Jogurtowe wypieki są lekkie, miękkie i puszyste, rozpływają się w ustach i pasują zarówno do mrożonej czy gorącej kawy, jak i orzeźwiającej lemoniady czy wieczornego drinka. Sprawdź nasz przepis na idealne jogurtowe ciasto.