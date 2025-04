Oto przepis na biszkopt, który zawsze się udaje! Ciasto biszkoptowe należy do najdelikatniejszych ciast. Z biszkoptowego ciasta sporządza się spody do wykwintnych tortów, delikatne rolady, czy dietetyczne ciastka. Biszkopt jest lekkostrawny, ale kaloryczny. Osoby będące na diecie powinny ciasto biszkoptowe łączyć z owocami i galaretkami, a unikać dodatków kremowych, czy bitej śmietany.

Jak zrobić idealny biszkopt?

Głównymi składnikami ciasta biszkoptowego są jaja, cukier i mąka. Czynnikiem spulchniającym jest wyłącznie wtłoczone powietrze. Przygotowanie tradycyjnego biszkoptu według naszego przepisu nie jest trudne. Aby biszkopt udał się trzeba przestrzegać kilku zasad. Zacznijmy od produktów.

Jajka użyte do biszkoptów muszą być świeże i powinny być zimne.

Mąka do biszkoptu - najlepsza będzie ta o obniżonej wartości glutenu (typ 650), można dodać trochę mąki ziemniaczanej, która spowoduje obniżenie zawartość glutenu w mące pszennej. Cukier do biszkoptu - najlepiej się sprawdzi drobny kryształek.

Kilka sposobów na biszkopt

Jest kilka sposobów sporządzania ciasta biszkoptowego. Sposób na zimno, który polega na tym, że oddziela się żółtka od białek. Z białek ubija się sztywną pianę, powoli dodaje cukier, później ciągle ubijając dodaje się po jednym żółtku, a na koniec bardzo delikatnie wsypuje się przesianą mąkę.

Drugi sposób, też na zimno, polega na tym, że osobno uciera się żółtka z cukrem na puszystą masę i białka ubija się na sztywną pianę. Potem do ukręconych żółtek stopniowo dodaje się pianę i partiami przesianą mąkę.

Trzecia metoda tzw. na ciepło polega, na tym, że do miski wbijamy całe jaja, ubijamy i stopniowo dodajemy cukier. Następnie naczynie z masą jajeczną stawia się na garnku z wrzącą wodą i dalej ubija. Trzeba uważać, aby masa się nie przegrzała. Potem zestawia się z ognia, ciągle ubijając studzi się masę i na koniec wsypuje się napowietrzoną mąkę.

Biszkopt lubi powietrze

Chcąc zrobić dobry biszkopt należy pamiętać, że cała sztuka polega na tym, by wprowadzić do masy jak najwięcej pęcherzyków powietrza. Powietrze wprowadzane jest do ciasta w czasie ubijania masy jajowo-cukrowej, a także przy przesiewaniu mąki. Aby nie zniszczyć tej puszystej masy, trzeba bardzo delikatnie przełożyć ją do wysmarowanej wcześniej tłuszczem i wysypanej mąką tortownicy (tylko spód) i wstawić do nagrzanego piekarnika. W czasie pieczenia biszkoptu nie można otwierać piecyka, bo ciasto może opaść.

Biszkopt, z łaciny bis coctus znaczy dwa razy gotowany... i coś w tym jest, ponieważ biszkopt przygotowany metodą na ciepło nie kruszy się i nie opada po upieczeniu, jest bardziej puszysty i elastyczniejszy, niż biszkopt sporządzony na zimno.

Przepis na biszkopt, który zawsze się udaje

Składniki na biszkopt:

5 łyżek mąki

5 łyżek cukru

5 jajek

trochę masła do wysmarowania dna tortownicy i mąki

Przygotowanie ciasta biszkoptowego:

Jajka wbić do miski, ubijać powoli dodawać cukier. Wstawić na garnek z gotującą się wodą. Ubijać na parze do białości. Miskę przełożyć na stół. Przesiać dwukrotnie mąkę i delikatnie połączyć z masą jajeczną. Przełożyć ciasto bardzo delikatnie do wysmarowanej tortownicy i wstawić do nagrzanego piekarnika (180st.C) i piec około 30 minut.