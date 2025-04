Składniki:

Ciasto:

- 1 i 1/2 szklanki mąki

- 1/2 szklanki suchego maku

- 5 jajek

- szklanka cukru

- łyżka proszku do pieczenia

Masa serowa:

- 30 dag masła

- 3 żółtka

- szklanka cukru

- szklanka serka mascarpone

- łyżka amaretto

Sposób wykonania:

1. Przygotować ciasto: żółtka utrzeć z cukrem, dodać 3 łyżki wrzątku, wymieszać. Stopniowo łączyć z mąką wymieszaną z proszkiem do pieczenia i makiem. na końcu dodać ubitą pianę z białek. Powoli dokładnie wymieszać. Wlać do prostokątnej blaszki, wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 180 st. C 50 minut.

2. Przygotować masę kremową: żółtka utrzeć z cukrem, następnie dodać serek mascarpone i alkohol. Na koniec połączyć z utartym na puch masłem. utrzeć do uzyskania jednolitej kremowej konsystencji.

3. Upieczone, ostudzone ciasto przekroić na trzy placki. przełożyć przygotowanym kremem, złożyć. Udekorować.

