W okresie przedświątecznym nie powinno stanowić problemu znalezienie obłuskanej pszenicy, dostaniesz ją na bazarach, straganach i w sklepach ze zdrową żywnością. Świeży mak, można zastąpić gotową masą makową, obecną w każdym sklepie. Polecamy jednak przygotowanie kutii ze świeżego maku, gdyż w takiej formie smakuje najlepiej.

Kutia to jedna z najbardziej tradycyjnych potraw wigilijnych, która od wieków gości na stołach w Polsce, Ukrainie czy Litwie. Ta słodka mieszanka maku, pszenicy, miodu i bakalii symbolizuje dostatek i jedność rodziny. Jej przygotowanie to piękny rytuał, który łączy pokolenia i wprowadza magiczną atmosferę świąt. Zaangażuj więc do jej przygotowania całą rodzinę i spędźcie razem cudowny czas w kuchni.

Składniki:

250 g maku,

250 g obłuskanej pszenicy,

100 g miodu,

po 150 g posiekanych włoskich orzechów i migdałów,

kilka łyżek sparzonych rodzynek,

po kilka sztuk fig i daktyli,

otarta skórka z cytryny,

250 ml mleka,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Namoczoną poprzedniego dnia pszenicę gotuj aż do miękkości, zmieniając kilkakrotnie wodę podczas gotowania. Po ugotowaniu odcedź pszenicę na sicie. Umyty mak zalej mlekiem i gotuj na małym ogniu, po czym zmiel go 3-4 razy. Wszystkie bakalie do kutii drobno posiekaj. Następnie połącz mak z pszenicą, miodem, skórką z cytryny i posiekanymi bakaliami. Dokładnie wymieszaj, dopraw kutię solą i odstaw w chłodne miejsce.

fot. Przepis na kutię wigilijną/Adobe Stock, Надія Коваль

Jeśli chcesz przygotować kutię, ale nie masz dostępu do pszenicy lub po prostu szukasz alternatywy, możesz wykorzystać kilka innych składników, które doskonale sprawdzą się w tym tradycyjnym daniu.

Popularnym zamiennikiem jest np. kasza pęczak - jej delikatny smak i lekko kleista konsystencja przypominają pszenicę i idealnie połączy się z makiem oraz bakaliami. Inną opcją jest ryż, najlepiej długoziarnisty lub jaśminowy - nada on deserowi delikatnej, bardziej łagodnej struktury. Kutia z ryżem posmakuje w szczególności dzieciom.

Dla osób szukających bardziej nietypowych rozwiązań świetnym wyborem będzie quinoa (komosa ryżowa) - bogata w białko i o orzechowym posmaku, idealnie wpisze się w świąteczny charakter kutii. Pamiętaj tylko o jej dokładnym wypłukaniem i odstawieniem na 10-15 minut po ugotowaniu.

