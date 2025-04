Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2/3 szklanki mąki

2/3 szklanki cukru brązowego

3 jajka

3 łyżki serka waniliowego

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

10 dag masła

duża pomarańcza

Przygotowanie:

1. Mąkę połącz z cukrem i proszkiem do pieczenia.

2. Pomarańczę sparz, osusz, zetrzyj skórkę.

3. Następnie obierz, wykrój fileciki, drobno je pokrój.

4. Jajka wymieszaj z serkiem, rozpuszczonym masłem, skórką i miąższem z pomarańczy.

5. Dodaj do suchych składników, wymieszaj.

6. Foremki wyłóż wysokimi papilotkami, nałóż ciasto.

7. Piecz w temperaturze ok. 190 st. C przez 25-30 minut.