Ilość porcji: 10

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

3 szklanki mąki

5 dag masła

3 żółtka

3 dag drożdży

1/4 szklanki mleka

pół szklanki cukru

pół szklanki soku z pomarańczy

skórka otarta z pomarańczy

olej

sól

Na krem:

500 ml schłodzonej kremówki

2 usztywniacze do śmietany

Do dekoracji:

cukier puder

skórka pomarańczowa

Przygotowanie:

1. Mleko lekko podgrzej, wkrusz drożdże, wymieszaj.

2. Odstaw na 10 minut. Do miski przesiej mąkę z solą.

3. Żółtka ubij z cukrem. Dodaj do mąki drożdże, masę jajeczną, sok i skórkę pomarańczową.

4. Zagnieć ciasto (w połowie wyrabiania wlej roztopione masło).

5. Ciasto ułóż w misce, przykryj folią, odstaw w ciepłe miejsce na godzinę.

6. Wyrośnięte ciasto podziel na 10 kawałków.

7. Uformuj bułeczki długości 8 cm. Przykryj, odstaw na 30 min.

8. Pączki smaż na złoto z obu stron na oleju. Wyjmij na papier kuchenny.

9. Kremówkę ubij z usztywniaczem, dosłodź do smaku cukrem pudrem.

10. Paluchy przekrój wzdłuż na pół, posmaruj śmietaną, przykryj wierzchami.

11. Posyp cukrem pudrem, udekoruj skórką.

Przepis z "Pani domu"