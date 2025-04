Pleśniak to ciasto, które ma w sobie wszystko co najlepsze - białkową piankę, kwaskowaty dżem, a do tego 2 warstwy placka: jasną i ciemną. Do jego przyrządzenia polecamy porzeczkowy dżem, ale malinowy sprawdzi się równie dobrze!

Dla mnie ten wypiek stanowi jeden ze smaków dzieciństwa. Świetnie pasuje na wiele okazji! Idealnie dopełni smak niedzielnego obiadu w gronie rodzinnym, ale sprawdzi się też na świątecznym stole w towarzystwie wykwintnych dań. Pomimo że pleśniak ma kilka warstw, jego przygotowanie nie jest trudne! Bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem - daj się poprowadzić Kasi Bukowskiej.

