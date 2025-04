Placek z truskawkami to prosty pomysł na to, aby w pełni wykorzystać sezon na te owoce. Na pierwszy plan wydobywa się maślany aromat ciasta! Potrzebujesz tylko cukru wanilinowego, proszku do pieczenia, cytryny, cukru, mąki pszennej, jajek, masła, a także oczywiście truskawek. Pamiętaj, aby masło i jajka wyjąć wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową.

Oto składniki na placek z truskawkami według Kasi Bukowskiej:

odrobina cukru wanilinowego do posypania,

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej,

1 cytryna,

3/4 szklanki cukru,

4 jajka,

kostka masła,

odrobina soli,

1/2 kg truskawek.

Jak zrobić maślany placek z truskawkami? W misce ucieraj miękkie masło z cukrem na puszystą masę, a potem wbijaj pojedynczo jajka, ciągle miksując. Teraz dodaj sypkie składniki: szczyptę soli, mąkę, proszek do pieczenia i otartą skórkę z cytryny. Zmiksuj wszystko po raz ostatni.

Zobacz też przepis na ciasto ucierane z truskawkami i rabarbarem

Teraz masa na placek z truskawkami jest gotowa do przełożenia do formy. Foremkę wysmaruj masłem i wysyp bułką tartą. Przelej ciasto i obłóż je przekrojonymi truskawkami. Obsyp owoce cukrem wanilinowym, a po upieczeniu powstanie pyszna skorupka! Placek z truskawkami piecz przez 60 minut w 180 stopniach C.

