Przygotowanie 40 min * pieczenie 60 min * 1 porcja – ok. 175 kcal

Składniki na 30 porcji:

- 50 dag mąki tortowej

- 5 dag drożdży

- 1 szkl. mleka

- 15 dag cukru

- 5 żółtek

- sól

- 10 dag masła

- 10 dag rodzynek

Na kruszonkę:

- po 10 dag masła, cukru i mąki

Sposób wykonania:

1. Drożdże wkrusz do połowy letniego mleka, rozetrzyj z 2 łyżkami mąki i cukru, odstaw do wyrośnięcia.

2. Rodzynki opłucz, namocz w ciepłej wodzie, osącz.

3. Pozostałą mąkę wysyp na stolnicę, dodaj do niej żółtka, sól i rozczyn, wymieszaj. Masło i pozostały cukier podgrzej z resztą mleka, aby się rozpuściły. Przestudzone dodaj do ciasta, wyrób. Dodaj rodzynki.

4. Ciasto rozwałkuj na prostokąt, przełóż do dużej, natłuszczonej formy.

5. Składniki kruszonki posiekaj nożem, zagnieć, rozkrusz w palcach, posyp ciasto.

6. Placek wstaw do piekarnika o temp. 160 st. C, gdy wyrośnie, piecz go jeszcze ok. 50 min w 180 st. C.

