Składniki:

100 g masła

¾ szklanki miodu

50 g gorzkiej czekolady

2 szklanki mąki

½ szklanki kakao

pół szklanki cukru pudru

2 łyżki przyprawy piernikowej

jajko

pół łyżeczki sody oczyszczonej

skórka otarta z jednej cytryny

skórka otarta z jednej pomarańczy

Składniki na lukier królewski:

1 białko wielkości L

1,5 szklanki cukru pudru

Jak zrobić pierniki czekoladowe z nutą cytrusów?



Roztapiamy w garnku 100 g masła. Wlewamy ¾ szklanki miodu. Dodajemy 50 g pokruszonej czekolady i dokładnie mieszamy do połączenia się składników. Do głębokiej miski wsypujemy 2 szklanki mąki, pół szklanki kakao oraz pół szklanki cukru pudru.

Wsypujemy 2 łyżki przyprawy piernikowej. Wlewamy jedno jajko. Wlewamy przestudzoną masę czekoladową do reszty składników. Wsypujemy pół łyżeczki sody oczyszczonej. Ścieramy skórkę z jednej cytryny i pomarańczy. Dokładnie zagniatamy ciasto i przykrywamy folią spożywczą. Odkładamy na godzinę do lodówki.

W międzyczasie przygotowujemy lukier królewski. W misce ubijamy białko z cukrem pudrem na gładką i sztywną masę przez około 5 minut do uzyskania gęstej konsystencji. Przekładamy do lodówki na godzinę.

Ciasto piernikowe rozwałkowujemy na grubość około 3 mm. Wykrawamy z niego dowolne kształty. W przepisie wykorzystujemy kształt gwiazdek do przygotowania ich również w formie przestrzennej. Z gwiazdek wykrawamy niewielki paseczek o długości 1,5 mm dochodzący do środka gwiazdki. Do wykonania gwiazdek w formie przestrzennej wykonujemy parzyście podobną czynność.

Pierniczki pieczemy przez 10 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Przestudzone pierniczki zdobimy lukrem królewskim. Jeżeli nie mamy szprycy do dekorowania ciastek, wystarczy wyciąć okrąg w papierze do pieczenia i zwinąć w rulon. Odcinamy końcówkę. Wyciskamy próbną warstwę lukru na kawałek papieru do pieczenia. Ciasteczka dekorujemy według uznania. Tak przygotowany lukier zastyga dość szybko.

