Przygotowanie ok. 30 min

Pieczenie ok. 60 min

Porcja ok. 150 kcal

Przepis na ok. 25 porcji:



- szklanka cukru

- szklanka miodu akacjowego

- 1/2 kostki masła

- szklanka śmietany 18-proc.

- 6 jajek

- 2 szklanki mąki

- 2 łyżeczki sody

- łyżeczka cynamonu

- opakowanie przyprawy do piernika

- 3 łyżki kakao

- 10 dag posiekanych orzechów włoskich

- słoiczek dżemu z czarnej porzeczki

- tabliczka białej czekolady

Sposób wykonania:



1. W rondelku podgrzej cukier, masło, miód i śmietanę. Gdy masa przestygnie, dodaj żółtka, przyprawę do piernika, kakao, cynamon, sodę oraz mąkę. Zmiksuj. Na końcu dodaj orzechy oraz ubitą pianę z białek.

2. Masę przelej do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz godzinę w temperaturze 195 st. Sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest gotowe. Po ostudzeniu przekrój na pół, posmaruj dżemem, złóż i pokrój w kostki. Czekoladę rozpuść na parze, udekoruj nią ciasteczka.

