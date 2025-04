Piernik dojrzewający

1/2 kg miodu

2 szklanki cukru

25 dag masła

1 kg mąki

3 jajka

1/2 szklanki mleka

3 płaskie łyżeczki sody

1/2 łyżeczki soli

2 torebki przyprawy do pierników

Reklama

Miód z masłem i cukrem podgrzać, rozpuścić cukier. Do letniej mieszaniny dodać mąkę, sodę rozpuszczoną w mleku, jajka, sól i przyprawę. Dokładnie wymieszać. Włożyć ciasto do kamionki, przykryć ściereczką i zostawić w chłodnym miejscu na 3-4 tygodnie. Piec w wysmarowanej masłem i wysypanej tartą bułką formie, w 180°C ok. godziny (czas zależy od kształtu formy, trzeba sprawdzić patyczkiem, czy piernik jest dopieczony). Jest gotowy do jedzenia (zmięknie) po kilku dniach.

Piernik marchewkowy

2 szklanki i 2 łyżki mąki

40 dag marchwi

4 jajka

1 i 1/2 szklanki cukru pudru

3/4 szklanki oleju słonecznikowego

3/4 łyżeczki soli

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody

3 łyżeczki przyprawy do pierników

Reklama

Marchew obrać, utrzeć na drobnej tarce. Jajka utrzeć z cukrem. Dodać olej. Mąkę, sól, proszek, sodę i przyprawę wymieszać i przesiać. Połączyć z jajkami. Dodać marchew i wymieszać. Przelać do wysmarowanej masłem i wysypanej mąką tortownicy. Piec godzinę w 180°C.