Świąteczny piernik siostry Anastazji wymaga sporo cierpliwości. Niekiedy zaleca się, aby ciasto leżakowało i dojrzewało nawet miesiąc. Warto jednak sięgnąć po przepis na ten staropolski deser na bazie miodu i przygotować doskonały w smaku wypiek, idealnie miękki i wilgotny. Świetnie smakuje w połączeniu z dodatkiem powideł śliwkowych.

Miękki piernik dojrzewający siostry Anastazji to prawdziwy kulinarny hit, jeśli chodzi o pyszne desery na święta Bożego Narodzenia. To także pyszny deser jesienny. Możesz przełożyć go powidłami albo podać z dodatkiem dżemu w miseczce. Aby przygotować dojrzewający piernik, musisz mieć odpowiednie naczynie. Najlepiej do leżakowania ciasta sprawdzi się dokładnie wyparzony, jałowy słoik kamienny.

Składniki:

1 kg mąki pszennej,

ok. 300 g cukru do wypieków,

3 jajka,

250 g masła,

500 ml miodu,

125 ml mleka,

80 g przyprawy do piernika,

3 płaskie łyżeczki sody,

szczypta soli,

powidła śliwkowe.

Sposób przygotowania:

W rondelku podgrzej miód z cukrem, mieszając do całkowitego rozpuszczenia cukru. Masa musi zacząć wrzeć, ale musisz pilnować, aby nie przywarła. Odstaw do całkowitego wystudzenia. W tym czasie do dużej miski przesiej mąkę z sodą oczyszczoną. Dodaj jajka oraz ciepłe, ale nie gorące mleko. Wymieszaj. Dodaj przyprawę do piernika oraz szczyptę soli i ponownie wymieszaj całość lub zmiksuj. Następnie wyrób ciasto, powinno być elastyczne i gładkie, ale niezbyt twarde. Gotowe ciasto przełóż do czystego naczynia, przykryj oddychającą ściereczką (najlepsza będzie gaza albo coś naturalnego, np. len). Odstaw w chłodne miejsce na minimum miesiąc. Kiedy czas leżakowania minie, ciasto rozwałkuj i podziel na 3 równe części. Każdą z nich wyłóż do formy i upiecz przez 20 minut w 170 stopniach. Gotowe pierniki wystudź, a następnie przełóż powidłami śliwkowymi i połącz w jedno ciasto. Możesz docisnąć je lekko, aby wszystkie części dobrze się ze sobą połączyły. Odstaw na 3-5 dni w chłodne miejsce, a przed podaniem udekoruj wedle uznania lukrem, cukrem pudrem lub bakaliami.

fot. Piernik dojrzewający siostry Anastazji: przepis/Adobe Stock, radosnasosna

Piernik siostry Anastazji powinien dojrzewać minimum 4-5 tygodni. Według oryginalnych staropolskich przepisów czas ten można wydłużyć nawet do trzech miesięcy. Pamiętaj jednak, aby naczynie, w którym go przechowujesz, było czyste, jałowe i zrobione z naturalnego materiału (np. kamienia). Dzięki temu masz pewność, że piernik się nie zepsuje.

Piernik świąteczny dobrze jest upiec ok. 3-5 dni przed podaniem. Dzięki temu będzie mieć czas, aby „przegryźć się” i dobrze połączyć wszystkie warstwy. Przechowuj go w chłodnym miejscu (nie musi być to lodówka) i dobrze zabezpieczony przed wilgocią czy wysuszeniem. Do pojemnika, w którym przechowujesz piernik, możesz włożyć cząstkę jabłka, aby ciasto było stale miękkie.

